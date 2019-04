Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer blickt in eine unsichere Zukunft.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) der Ortsgruppe Crailsheim hat vor Kurzem ihre Hauptversammlung im Vereinsheim des ESV abgehalten. Als Gast war der Bezirksvorsitzende des GDL-Bezirkes Süd-West, Lutz Dächert, anwesend. In seinem Bericht erläuterte der Bezirksvorsitzende in groben Zügen die Verbesserungen des mit der Deutschen Bahn abgeschlossenen neuen Tarifvertrags, der ohne Streiks seitens der GDL erreicht wurde.

Verkehrschaos zu Ostern Flugsicherheitspersonal in Spanien streikt ab Freitag Zu Ostern droht in Spanien ein Verkehrschaos. Durch zahlreichen Streiks an Flughäfen müssen sich Reisende auf Verzögerungen und Warteschlangen einstellen.

Der Bericht des Ortsgruppenvorsitzenden Jens Balt fiel nicht so positiv aus. Durch die Betriebsaufnahme des britischen Verkehrsunternehmens Go Ahead auf der Strecke Stuttgart-Crailsheim im Juni und der Strecke Stuttgart-Nürnberg im Dezember, werden viele Lokführer und Zugbegleiter in diesem Jahr Crailsheim den Rücken kehren. Viele Kollegen wandern in andere Bereiche des DB-Konzerns ab, da auch dort ein großer Personalbedarf herrscht. Was diese Abwanderung bedeutet, kann im Moment noch nicht gesagt werden, da das Problem der Personale bei den neuen Betreibern liegt. Dadurch werden viele soziale Bindungen verloren gehen, auch bei Vereinen, die viele Crailsheimer kennen: die Dampfbahnfreunde Kocher-Jagst zum Beispiel. Dort wird es auch zu Verlusten bei den Mitgliedern kommen.

Dennoch gibt es auch Positives zu berichten. Der Pensionärsvertreter Karl Munzinger hat inte­ressante Ausflüge organisiert und durchgeführt, womit auch das Bild einer gut funktionierenden und lebendigen Gewerkschaft ein bisschen Hoffnung gibt.

Das könnte dich auch interessieren:

Zu Schnellbremsung gezwungen Unbekannter bremst Regional-Express in Göppingen aus Eine bislang unbekannte männliche Person hat den Lokführer eines Regional-Express am Dienstagabend zu einer Vollbremsung gezwungen. Verzögerungen waren die Folge.

Mephisto Vom Lokführer, der die Liebe suchte... Komödie über einen Lokführer, der an seinem letzten Arbeitstag einen BH auf seiner Lok findet und ihn der Besitzerin zurück bringen will.