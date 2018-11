Finanzen Viele Investitionen, viele Schulden

Crailsheim / Andreas Harthan

Das, was Stadtkämmerer Jürgen Eisele im Entwurf des Doppeletats für die nächsten beiden Jahre im Kapitel „Betrachtung der Finanzsituation der Stadt“ schriftlich festgehalten hat, trug er in Teilen auch mündlich bei der Einbringung des Haushaltsplans in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Sein Fazit: Sowohl Stadtverwaltung als auch Gemeinderat werden sich anstrengen müssen, um die vielen Vorhaben auch umsetzen zu können. Sie werden sich vielleicht aber auch einschränken müssen, weil das Arbeitsprogramm einfach zu groß ist, beziehungsweise das Geld für die Finanzierung der Maßnahmen fehlt.

Obergrenze erreicht

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer drückte es so aus: In den kommenden Wochen müsse es Verwaltung und Gemeinderat gelingen, „das Wünschenswerte mit dem Machbaren in Einklang zu bringen“. Stadtkämmerer Eisele machte zudem klar, dass keine weiteren Vorhaben in den Doppeletat aufgenommen werden könnten. Wenn die Stadträte bei den Etatberatungen neue Projekte vorschlagen, „muss auch gleichzeitig entschieden werden, welche Maßnahme dafür zurücktreten muss“.

Im kommenden Jahr sind investive Maßnahmen in Höhe von 38,3 Millionen Euro vorgesehen, im Jahr 2020 sind 34,4 Millionen eingeplant. Das, so Eisele, sind „rekordverdächtige“ Zahlen. Eigentlich wollte die Stadtverwaltung das Investitionsvolumen auf ein „leistbares Pensum“ (Eisele) von 20 bis 25 Millionen Euro reduzieren, doch dieses Ziel sei nicht erreicht worden.

Dass die Summen von 38 und 34 Millionen Euro trotzdem mehr als nur theoretische Werte sind, ergibt sich für den Kämmerer, wenn man die investiven Maßnahmen aufdröselt. Die Umsetzung des Tiefbauanteils (13, 3 Millionen in 2019 und 12,8 Millionen in 2020) hält er für unproblematisch, wenn es wenige große Maßnahmen sind. Schwieriger werde es da schon beim Hochbauanteil (12,7 Millionen in 2019 und 10,3 Millionen in 2020), weil hier ein höherer Personaleinsatz erforderlich sei. Eine Reduzierung oder Verschiebung von Vorhaben im Hochbau „war aber auf Grund der Beschlusslage und der Dringlichkeit der geplanten Maßnahmen nicht möglich“, so Eisele. Seine Schlussfolgerung: Die Umsetzung des Projektpakets könne gelingen, aber nur dann, wenn die Verwaltung dafür „geeignete Strategien entwickelt“.

„Rekordhöhe“

Nicht nur die Investitionen bewegen sich im mehr als 1000 Seiten dicken Etatentwurf auf „Rekordhöhe“ (Eisele), sondern auch die Kreditaufnahmen. Um die vielen Vorhaben finanzieren zu können, muss im kommenden Jahr eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 13,1 Millionen Euro in Kauf genommen werden, 2020 sind es dann sieben Millionen Euro. Und auch in den Folgejahren erhöhen sich die Schulden der Stadt. In der mittelfristigen Finanzplanung (2021 bis 2023) ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 27,6 Millionen Euro eingeplant. Und auch in den Jahren ab 2024 entspannt sich die finanzielle Lage nicht. Weil bis 2023 „einige Großprojekte“ lediglich anfinanziert werden können, so Eisele, müssen ab 2024 „noch Millionenbeträge zur Verfügung gestellt werden“.

13 Baugebiete

„Kernthemen“ im Doppelhaushalt 2019/20 sind für den Stadtkämmerer die Schaffung von Wohnraum, die Ausweisung von Gewerbeflächen und Investitionen im Kindergarten- und Schulbereich. Konkret stellt sich das so dar: Dreizehn (!) Baugebiete werden derzeit vorbereitet, oder sind in Erschließung oder schon am Markt. Zudem will die Verwaltung vier Millionen Euro für eine Maßnahme im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung stellen. Damit bereits ansässige Firmen erweitern, und sich neue Betriebe ansiedeln können, werden, so Eisele, „dringend“ neue Gewerbegebiete benötigt. Mit „Härtle“ in Roßfeld soll ein Anfang gemacht werden. Im Bildungsbereich ist die Sanierung und Erweiterung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums einer der großen Schwerpunkte in den nächsten beiden Jahren.