Viel mehr als nur Stein

jw/as

Der Familienbetrieb ist seit über 70 Jahren erfolgreich in Crailsheim. Und das hat einen Grund: Die Kunden profitieren von der handwerklichen Erfahrung und der Kreativität des Steinmetzmeisters. Doch nicht nur in der Region hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. „Mittlerweile liefern wir unsere Grabsteine bis nach Frankfurt und Freiburg“, sagt Tobias Mietz stolz. „Ein Grabstein sei keine Massenware“ ist sich der Inhaber sicher. „Wir wollen unseren Kunden das beste bieten und jeder Grabstein sollte eine individuelle Note bekommen“, ergänzt Mietz. Der Betrieb begleitet diese sensiblen Momente bereits in der vierten Generation mit der Auswahl und der individuellen Ausformung von Grabsteinen, Grabmalen und Natursteinarbeiten. Auch Renovierungsarbeiten gehören zu dem Leistungsspektrum des Familienunternehmens.

Große Auswahl

Kunden können sich auf der großen Ausstellungsfläche in der Goldbacher Straße von den vielfältigen Formen, Farben und Materialien inspirieren lassen. Hierbei dürfen sie die Zeit ganz für sich nutzen oder die Beratung des insgesamt zehnköpfigen Teams des Steinmetzbetriebes in Anspruch nehmen. Auf dem Gelände verteilte Klingeln ermöglichen es, jederzeit einen Berater hinzuzuziehen.

In einem persönlichen Beratungsgespräch werden die Vorstellungen und Wünsche des Kunden genau besprochen. Für diese Beratung nimmt sich die Familie Mietz gerne viel Zeit. „Viele Kunden haben bereits eine Ideen wie der Grabstein aussehen soll“, erzählt der Inhaber, „unsere Aufgabe ist es diese umzusetzen“. Die Vorstellungen werden im Beisein des Kunden zu Papier gebracht und gegebenenfalls mit ihm zusammen weiterentwickelt. Die Zeichnungen ermöglichten den Kunden, eine bessere Vorstellung von dem individuellen Grabstein zu gewinnen. „Häufig gehen wir währenddessen gemeinsam auf die Ausstellungsfläche“, meint Mietz. Das wichtigste sei dem Steinmetz, dass der Kunde stets zufrieden ist. Daher käme es auch durchaus vor, dass mehrere Beratungstermine durchgeführt würden.

Gleichbleibende Qualität

Im Anschluss an den Entwurf erstellt das Team einen Kostenvoranschlag. Anpassungen seien dann selbstverständlich ebenfalls noch möglich, um den Kunden entgegenzukommen. „Nur an der Qualität wollen wir nichts ändern“, verdeutlicht der Steinmetz. Als nächstes erfolgt die Bearbeitung des Rohmaterials aus den Lagern. Die gewünschte Form wird auf die Blöcke aufgezeichnet und mithilfe von CNC-Maschinen angesägt. Auf diesem Wege sei es möglich, den Stein selbst in Form einer Kugel zu gestalten. Die Feinbearbeitung erfolgt immer in Handarbeit. „Die Handarbeit möchten wir auch nicht ersetzen“, meint Nina Mietz. Aber auch den Bearbeitungsprozess bis hin zum Versatz des fertigen Grabsteins können die Kunden begleiten. „Ein schönes Feedback ist immer, wenn ein Kunde uns mitteilt, genau so habe er sich den Stein vorgestellt“, sagt Tobias Mietz.

Info Im Frühjahr können Kunden Grabsteine zu günstigen Konditionen erwerben. Neue Grabsteine erweitern zudem das Sortiment des Steinmetzbetriebes Mietz. Informationen rund um den Familienbetrieb gibt es unter www.mietz-natursteine.de