Crailsheim VHS-Vorträge: Damit im Alter das Geld nicht ausgeht

Crailsheim / Sebastian Unbehauen

Eine stattliche Rente will jeder irgendwann bekommen. Aber schon früh ans Alter zu denken, ist lästig. Und wenn’s ums Thema Pflege geht, gilt das erst recht: Der Gedanke daran, dass die eigenen Eltern irgendwann nicht mehr alleine zurechtkommen oder man gar selbst pflegebedürftig ist, wird gerne verdrängt. Martina Kronenberger kennt das – und sie versucht, Menschen davon zu überzeugen, dass Verdrängen eben nichts bringt. „Das Thema geht irgendwann jeden etwas an“, sagt sie. „Mir ist es deshalb wichtig, zu informieren und wachzurütteln. Damit meine Zuhörer in ihren Familien den Mut haben, darüber zu sprechen.“

Kronenberger kommt aus Waldbrunn bei Würzburg, ist gelernte Bankfachwirtin, arbeitete 20 Jahre für eine Großbank und hat sich dann als Businesscoach selbstständig gemacht. Regelmäßig ist sie als Referentin für „Geld und Haushalt“, den Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe (siehe Info), unterwegs. Im Frühjahr kommt sie für zwei Vorträge an die Crailsheimer Volkshochschule.

„Wie man die Pflegezeit finanziell meistert“ heißt es am Mittwoch, 3. April, von 19 bis 20.30 Uhr. Am Mittwoch, 15. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr geht es um das Thema „Die Rente finanziell gut vorbereiten“. Kronenbergers Kollege Thomas Rohr, Sparkassenbetriebswirt, beschäftigt sich außerdem am Donnerstag, 9. Mai, von 14.30 bis 16 Uhr, ebenfalls mit den finanziellen Aspekten der Pflegezeit. Alle drei Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Pflege-Vorträge seien „interessant für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige, die sich einen Überblick über mögliche Pflege- und Betreuungskosten verschaffen möchten“, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Zur Sprache kommen Punkte wie Unterstützung für Pflegebedürftige im Alltag, Überblick über Wohnformen im Alter, Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, Beantragung von Pflegeleistungen sowie private Vorsorge. Die beiden Referate finden in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat statt.

Kronenbergers Renten-Vortrag soll die Zuhörer fit für eine Bestandsaufnahme machen, berichtet sie: „Was ist an Vermögen da? Welchen Lebensstandard will ich? Wie kann ich Geld einsparen?“ Es gilt eben zu verhindern, dass der Rentenbeginn zum finanziellen Fiasko wird. Dabei sind nicht nur Menschen jenseits der 60 angesprochen. „Ich erläutere, was man in jeder Lebensphase tun kann, um finanziell das beste aus der Rente herauszuholen“, sagt Kronenberger.

Info Die Pflege-Vorträge finden am Mittwoch, 3. April, von 19 bis 20.30 Uhr sowie am Donnerstag, 9. Mai, von 14.30 bis 16 Uhr statt. Der Renten-Vortrag ist am Mittwoch, 15. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 0 79 51 / 4 03 38 00.