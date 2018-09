Fichtenau Versorger hält an den Plänen fest

Fichtenau / swp

Die ENBW plant weiter ein viertes Windrad. Ein Experte sieht keine Beeinträchtigung des Drehfunkfeuers.

Die ENBW Windkraftprojekte GmbH hält an ihrem Plan fest, vier Windenergieanlagen nordöstlich von Wäldershub zu betreiben. Drei der geplanten Anlagen speisen bereits ihren regenerativ erzeugten Strom in das Netz ein. Der vierten hatte das Landratsamt in Hall die Erlaubnis im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren versagt. Die Deutsche Flugsicherung hatte Bedenken in Bezug auf das Drehfunkfeuer in Kreßberg angemeldet. Durch das Windrad sah sie den Funkverkehr für den regionalen Flugverkehr beeinträchtigt – ein K.-o.-Kriterium für den Betrieb einer Windenergieanlage.

Das hat die ENBW nachträglich von einem unabhängigen Gutachter überprüfen lassen. Dessen Untersuchung ist mittlerweile abgeschlossen. Sie kommt zum Ergebnis, dass auch die abgelehnte vierte Anlage die Luftfahrtnavigation nicht beeinflusst. „Damit ist der Grund, der vierten Anlage unseres Windparks Fichtenau die Genehmigung zu versagen, aus unserer Sicht nicht weiter gegeben. Wir werden darum ein erneutes Verfahren anstoßen“, erkärt Michael Soukup, bei der ENBW für die Projektentwicklung der Windenergie in Süddeutschland verantwortlich. Die Antragsunterlagen dazu sollen noch im September beim Landratsamt eingereicht werden.

Das übliche Prozedere

Der Antrag durchläuft dann das übliche Prozedere des Genehmigungsverfahrens. Auch die Träger öffentlicher Belange – wie die Flugsicherung – werden wieder eingebunden. Bei einem positiven Entscheid muss die ENBW noch in ein Ausschreibungsverfahren, bei dem die Strom-Vergütungshöhe ermittelt wird. Der Anlagenbetreiber muss dafür bei der Bundesnetzagentur einen Gebotswert abgeben. Ist er zu hoch angesetzt, gibt es keinen Zuschlag und die Anlage kann nicht gebaut werden.

Die vierte Anlage des ENBW-Windparks soll vom dänischen Unternehmen Vestas mit einer Nabenhöhe von 149 Metern errichtet werden. Wegen des technischen Fortschritts steigt die Leistung auf 3,45 MW.