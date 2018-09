Medizinische Versorgung Verliebt in diese Räume

Fichtenau / Jens Sitarek

Die Bürgermeisterin spricht von einem Lottogewinn, der Mediziner denkt nicht nur an seinen Ruhestand, der Architekt sieht sehr viel Potenzial – und der Gemeinderat zieht mit. In Unterdeufstetten entsteht eine Ärztepraxis, die wohl kaum Ärztewünsche offenlässt.

Wer in die Praxis von Dr. Ulrich Wagner in Unterdeufstetten, Marktstraße 10, will und nicht mehr gut zu Fuß ist oder im Rollstuhl sitzt, der hat es nicht leicht. Er muss mehrere Stufen überwinden. Vorm Haus, im Haus, in der Praxis. Aber bald hat das Treppensteigen ein Ende. Wagner zieht um.

In der Septembersitzung segnete der Fichtenauer Gemeinderat die Planungen von Architekt Andreas Günther aus Schnelldorf ab, die die Umnutzung des bisherigen Grundschulgebäudes in Unterdeufstetten vorsehen. Dort soll im zweiten Obergeschoss eine neue Ärztepraxis entstehen – eine, die wohl kaum Ärztewünsche offenlässt.

„Unschätzbarer Wert“

Der Entwurf, den Günther präsentiert, ist bereits der vierte, entstanden „in Abstimmung mit Herrn Dr. Wagner“, der Fokus liegt mehr auf Funktionalität, heißt es. Für Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Wagemann ist es „wie ein Sechser im Lotto“, dass sich ein Mediziner mit 59 Jahren überhaupt für so ein Projekt begeistern lässt. Bauherr ist die Gemeinde. Architekt Günther sagt, es sei „ein unschätzbarer Wert“, dass ein Arzt seine Praxis erhalten will und seine „langjährige Erfahrung einer Landarztpraxis“ einbringt.

Neue Kollegin ab 2019

Und was sagt der Arzt? „Ich meinte, man braucht erst die Ärzte“, so Wagner. „Doch der Ortsbaumeister meinte: Man muss was anbieten können, sonst kommt keiner.“ Jetzt steht fest: Zum 1. Januar 2019 kommt mit Dr. Julia Hampel die erste Ärztin dazu. Derzeit arbeitet sie noch in Aalen. Das ist nicht alles: „Es sieht so aus, dass noch jemand einsteigt“, betont Wagemann. Davon können andere Gemeinden nur träumen.

Die neue Praxis in Unterdeufstetten ist für drei Ärzte ausgelegt. Ins zweite Obergeschoss der bisherigen Grundschule mit einer Nutzfläche von 380 Quadratmetern gelangt man natürlich bar­rierefrei, mit einem Aufzug, der so groß ist, dass Tagespflegebetten reinpassen. In der Praxis gibt es einen zentralen Flur, von dem die Räume abgehen, eine acht Meter lange Empfangstheke und mehrere Wartebereiche, einen für vertrauliche Patienten. Jedem Arzt stehen neben speziellen Räumen jeweils zwei Sprechzimmer zur Verfügung, die miteinander verbunden sind. Ein Wunsch von Wagner war auch ein Besprechungszimmer nur für Ärzte.

Gemeinderat Martin Bleicher zeigt sich „begeistert vom Plan und davon, wie unser ortsansässiger Arzt nicht für den Ruhestand plant“. Architekt Günther, der in dem Gebäude „sehr viel Potenzial“ sieht, liefert vielleicht eine mögliche Erklärung dafür: „Herr Dr. Wagner hat sich in die Räume verliebt.“ Bei Gemeinderat Herbert Kaspar klingt derweil noch ein wenig Skepsis mit: „Wenn uns das annähernd gelingt, können wir als Gemeinde stolz sein.“

Ein Juwel vor der Nase

Wagemann bezeichnet die Schule als „ein kleines Juwel“, für sie ist es „ein Traum, was wir hier vor der Nase haben“. Die Entwicklung dieses Juwels hat ihren Preis. Die erste Kostenschätzung beläuft sich auf rund 1,15 Millionen Euro. 60 Prozent davon wären für die Ärztepraxis und 40 Prozent für die Bücherei, die würde bei der Gelegenheit nämlich ebenfalls nach Unterdeufstetten wandern – allerdings ins erste Obergeschoss. Wenn alles so läuft wie gewünscht, dann würde die Ärztepraxis (Grundversorgung) mit 20 Prozent aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert und die Bücherei (kommunaler Bereich) mit 40 Prozent.

Umbau im nächsten Sommer

Der Umbau zur Arztpraxis soll im Sommer nächsten Jahres beginnen, sobald die Grundschule in die frühere Hauptschule umzieht. Die Fertigstellung ist 2020 geplant. Danach soll die Bücherei in Angriff genommen werden. „Wir sind auf einem ganz, ganz tollen Weg“, findet Wagemann. Sie denkt schon an Synergien zwischen Schule und Bücherei.

Neben der Bücherei sollen im ersten Obergeschoss auch „Räume für das Allgemeinwohl“ entstehen. Die alte Aula möchte Günther erhalten, sie könnte von Vereinen oder für Veranstaltungen genutzt werden. Neben Bücherei und Aula wäre im ersten Obergeschoss sogar zusätzlich Platz, etwa für Facharzt oder Physiotherapie. Und dann steht ja noch das Erdgeschoss leer.