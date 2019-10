Der Hamburger Fischmarkt auf Tour macht wieder Halt im schönen Crailsheim. Am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. November 2019 sind die Jungs auf dem Marktplatz in Crailsheim zu erleben. Die Besucher erwartet echte Fischmarkt- Atmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art „gnadenlos“ billig an die Frau und den Mann bringen. Ob, Käse-Heiko, Nudel-Kiri, Knabber-Paul, der Blumenspezialist „JAK-Peters“, der legendäre Bananen-Fred, Wurst- Herby oder der Fischspezialist Aal-Hinnerk alle können „etwas“ erzählen. Vieles ist nur Seemannsgarn, aber zum Lachen ist es allemal. Und die „echten Kerle“ sind alles andere als geizig: Vom Probieren der Qualitätsware ist es zum Kauf der vollen Körbe ganz bestimmt nicht weit! Aber das ist natürlich nicht das Einzige an diesem Wochenende. © Foto: Foto: Stadtverwaltung