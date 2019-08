Themen in diesem Artikel Crailsheim

Dr. Wolfgang Hägele zählt zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Kultic. Schon seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, die Lücken im Kulturangebot von Crailsheim zu schließen.

Seit seiner Jugend in Gaildorf engagiert sich Wolfgang Hägele gerne. Er war dort im DLRG und in der evangelischen Jugendarbeit tätig, bevor er während seines Studiums in Tübingen die Liebe zur Kleinkunst entdeckte. So startete nach seiner Rückkehr auch die ehrenamtliche Mitarbeit in der Gaildorfer Kulturschmiede. Als er schließlich 1992 nach Crailsheim kam, war die Liebe zu Jazz und Blues, zu Kabarett und Varieté längst geweckt.

Wie es genau dazu kam, dass er 1998 unter der Federführung von Christiane Walz zu den Gründungsmitgliedern von Kultic (der Name setzt sich zusammen aus „Kultur in Crailsheim“), zählte – daran kann sich der heute 59-Jährige nicht mehr erinnern. Im Gedächtnis geblieben ist ihm aber, dass die vielen Gespräche und Diskussionen vor der Vereinsgründung eines zum Ziel hatten: Kulturelle Lücken in Crailsheim sollten gefüllt werden und zwar nicht unbedingt mit Mainstream, sondern mit Kleinkunst und besonderen Veranstaltungen, die der Theater- und Konzertgemeinde keine Konkurrenz machen, sondern deren Angebot um eine Facette ergänzen.

Auf vielen Posten aktiv

„Ein Auftritt von Ars Vitalis war die erste Veranstaltung und sie war auf jeden Fall ein Erfolg“, erinnert er sich. Als „Riesenspaß“, hat er die Zusammenstellung des damaligen Programms im Gedächtnis. Gleich die dritte Veranstaltung, ein Auftritt von Soul Sista in der Sauhalle, sorgte für volles Haus und das Bewusstsein, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist.

Hägele war zu Anfang der Kassier des Vereins und hatte die Finanzen, ob gut oder schlecht, immer im Blick. Über die Jahre übernahm er verschiedene Ämter, war stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender, um dann wieder das Amt des Kassierers zu bekleiden. „Diese Aufgabe kann ich mir einteilen – der Vorsitz war mir zeitlich einfach zu viel“, erklärt der Arzt.

Auch wenn er für die Zahlen verantwortlich ist, engagiert er sich sehr bei der Gestaltung des Programms. Zusammen mit seiner Frau und anderen Vereinsmitgliedern fährt er jedes Jahr zur Kulturbörse nach Freiburg, um sich dort nach neuen Künstlern umzusehen.

Mittlerweile besteht die Hälfte des Kultic-Programms aus Musik. Inzwischen hat sich das Angebot außerdem ein wenig mehr an den allgemeinen Publikumsgeschmack angepasst. „Die Leute sollen ja auch kommen“, erklärt Wolfgang Hägele diese Entwicklung. Wichtig ist dem Verein auch, sich mit anderen Kulturschaffenden zu vernetzen. „Wir achten darauf, dass sich unser Programm nicht mit dem der anderen überschneidet“, sagt er mit Blick auf das Kulturwochenende, die Angebote des Vereins Adieu Tristesse oder anderen.

„Für mich ist das Reizvolle an der Kleinkunst, nicht nur die üblichen Sparten zu bedienen“, wie Wolfgang Hägele die Auswahl unter den Künstlern beschreibt. Natürlich geht der Blick bei ihm dabei auch in Richtung der Nachbarstädte wie Schwäbisch Hall oder Dinkelsbühl, auch wenn sich das Crailsheimer Kulturangebot heute im Vergleich längst nicht mehr verstecken muss.

Allerdings sieht er in Crailsheim die Rahmenbedingungen als nicht optimal an. „Wir haben einfach keine Location für Kleinkunst“, bemängelt er. Zwar erkennt er das Engagement der Stadt Crailsheim dankbar an, die dem Verein den Ratssaal als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, doch Wolfgang Hägele träumt von einer Kleinkunstbühne, auf der die ausgesuchten Programmpunkte erst richtig zur Geltung kommen. „Die Stadt kommt uns sehr entgegen, hilft uns sehr, aber eine kleine Bühne mit Atmosphäre fehlt einfach in der Stadt“, sagt er.

Gefragt nach einer Stadthalle, lacht der Arzt nur und bleibt bei seinem Wunsch nach einer Kleinkunstbühne. Ein weiterer Wunsch von Wolfgang Hägele: mehr Mitlieder für den Verein finden. Denn Verjüngung ist auch beim Verein Kultic eine Frage, auf die bisher keine Antwort gefunden wurde.

Lob für das Publikum

Eine weitere Frage sind die Finanzen. Fördergelder, Einnahmen und Ausgaben haben direkten Einfluss auf die Arbeit des Vereins. „Finanzen spiegeln die Qualität der Kultur wider“, sagt er schulterzuckend und räumt ein, dass der Verein straff haushalten muss, um über die Runden zu kommen.

Womit Wolfgang Hägele allerdings sehr zufrieden ist: Das Crailsheimer Publikum hat sich über die Jahrzehnte hinweg zu Kleinkunst-Liebhabern entwickelt: „Das Interesse ist groß – und das Publikum in Crailsheim ist top.“

