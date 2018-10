Crailsheim Verantwortung verteilt sich auf zwei Bürgermeister

Crailsheim / pm

Der neue Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler hat sein Amt im Crailsheimer Rathaus angetreten.

Am Wochenbeginn hat Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler (59) sein Amt angetreten. Er ist künftig im Crailsheimer Rathaus für die Ressorts Soziales und Kultur, Sicherheit und Bürgerservice, Stadtentwicklung sowie Bauen und Verkehr zuständig. Zusammen mit den Ressortleitern sowie deren Stellvertretern begrüßte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer am Montag seinen Kollegen Jörg Steuler bei einem Empfang und wünschte ihm eine gute Amtszeit und eine erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Stadt Crailsheim und ihrer Bürger. Grimmer nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Ressortleitern für deren Unterstützung in den vergangenen acht Monaten zu bedanken. In den ersten drei Monaten seiner Amtszeit stand ihm noch Baubürgermeister Herbert Holl zur Seite. Die letzten Monate war Grimmer alleine verantwortlich. Es sei der guten Zusammenarbeit im Rathaus zu verdanken, dass diese Zeit „unfallfrei“ verlaufen sei. Mit dem Amtseintritt von Jörg Steuler beginne eine neue Zeitrechnung, so Grimmer weiter. Nun sei die Verantwortung auf zwei Schultern verteilt.

„Interessante Aufgaben“

Mit dem Neubau des Hallenbads, Schulsanierungen, der Bewerbung für die Landesgartenschau und dem Sanierungsgebiet „Östliche Innenstadt“ würden interessante Aufgaben auf Steuler warten. „Meine Tür steht Ihnen immer offen“, betonte Grimmer. Durch das neu eingerichtete gemeinsame Vorzimmer und das Zusammenlegen beider Büros auf einer Etage seien die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit geschaffen worden, ist sich Grimmer sicher.

Er sei gut erholt und freue sich darauf, loslegen zu können, so Jörg Steuler, der bis vor Kurzem als Leiter des Bauamtes der rheinland-pfälzischen Stadt Neuwied tätig war. „Die Vorhaben können nur gelingen, wenn wir gut zusammenarbeiten“, sagte Steuler an die Ressortleitungen gewandt. Er werde nun nach und nach Gespräche mit seinen Mitarbeitern führen. Steuler versprach, sich schnell in die anstehenden Themen einzuarbeiten.