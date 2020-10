Samstagabend, sechs Uhr, nahe Spitalpark: Seltsame Geräusche waren zu hören. Hatten sich in den Parkbäumen tropische Vögel und Affen verschanzt? Es zwitscherte und rief. Nur wenigen fiel auf, was am Anfang eines Abends mit zahlreichen Veranstaltungen in Crailsheim stand.Statt einer zweiten Aufla...