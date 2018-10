Crailsheim Veränderung in beide Richtungen

Crailsheim / Christine Hofmann

Auftaktveranstaltung für eine Gemeinschaftsaufgabe: Engagierte Bürger sammeln Ideen, wie der Integrationsprozess in Crailsheim weiter entwickelt werden kann.

Um ein lebendiges Miteinander in Crailsheim drehte sich die Auftaktveranstaltung des Prozesses „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ am Montagabend im Ratssaal. 70 Bürgerinnen und Bürger aus der Verwaltung, Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Kirchen, Vereine und Gruppen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, waren der Einladung gefolgt. Sie alle wollen daran mitarbeiten, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund in Crailsheim heimisch fühlen.

„Es gibt ja bereits viele engagierte Menschen in Crailsheim, die sich seit Jahren für Asylsuchende einsetzen“, stellte Frieder Hartung fest, der gemeinsam mit Dorothea Rieber die Veranstaltung moderierte. Die beiden Freiberufler aus Stuttgart begleiten im Auftrag der Führungsakademie Baden-Württemberg den Prozess in Crailsheim.

Aufbau auf Vorhandenes

Bei der Entwicklung des Konzeptes sollen bestehende und bewährte Strukturen aufgegriffen werden. So gibt es beispielsweise gute Erfolge bei der Vermittlung von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Auch gibt es ein gutes Angebot an Deutschkursen.

Schwierigkeiten gebe es dagegen bei der Suche nach günstigem Wohnraum, wie in der Diskussion deutlich wurde. Auch könnte die Vernetzung optimiert und die ehrenamtliche Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden.

Eine Steuerungsgruppe unter der Leitung von Integrationsmanagerin Heide Öchslen und eine Begleitgruppe, in der sich 25 Bürger aus Schulen, Kirchen, Vereinen, Gemeinderat und aus der Gruppe der Asylsuchenden zusammengefunden haben, entwickelt die Ideen weiter.

Zu den Schlagworten Integration und Beteiligung haben sich die Teilnehmer in Gruppen Gedanken darüber gemacht, wie Crailsheim lebendiger werden kann, wie Nachbarn enger zusammenrücken, Verständnis für kulturelle Unterschiede wachsen und gegenseitiges Entgegenkommen gefördert werden kann. Dabei kam heraus, dass die Begegnung auf Augenhöhe stattfinden müsse und dass Ehrenamtliche, Verwaltung, Kirchen, Unternehmen und Vereine in Netzwerken zusammenarbeiten müssten. Dies zu verwirklichen und zu erhalten, ist Aufgabe des Prozesses.

„Integration bedeutet Veränderung“, sagte Bürgermeister Jörg Steuler. Diese Veränderung sei jedoch nicht nur bei Asylsuchenden, sondern auch bei Crailsheimern nötig.