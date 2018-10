Suchaktion Vater, da bist du endlich

Crailsheim / Jens Sitarek

Es ist Montag, 20. August. Gegen 10 Uhr marschiert ein Mann mit seinem Rollator aus dem Haupteingang eines Seniorenheims in Crailsheim und verschwindet. W., 83, ist dort nach einer Hüft-OP zur Kurzzeitpflege untergekommen. Wegen der OP trägt er eine medizinische Korsage. Als die Mitarbeiter des Heims ihn nicht finden, verständigen sie um 10.45 Uhr die Angehörigen. „Oh mein Gott, nicht schon wieder“, denkt sich der Sohn von W. und ruft die Polizei.

Auf dem Weg zum Seniorenheim wird der Sohn in Crailsheim von einer Polizeistreife angehalten, weil er zu schnell unterwegs ist. „Ich muss meinen Vater suchen“, sagt er. Antwort: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ Macht 30 Euro. Später am Ort des Verschwindens trifft er die Polizeibeamten wieder.

Es ist nicht das erste Mal, dass W. aus dem Heim abhaut. Am 17. August taucht er schnell wieder auf, im Stadtteil Türkei. Damals sei er lediglich „falsch abgebogen“, sagt sein Sohn, und fügt hinzu: „Den Fehler hat er beim zweiten Mal nicht gemacht.“ W. wohnt, muss man dazu wissen, eigentlich in Onolzheim. Im Seniorenheim in Crailsheim habe es ihm nicht gefallen, so der Sohn weiter, „er hat heim gewollt“.

„In einer hilflosen Lage“

„Der Mann leidet an Demenz, und es ist zu befürchten, dass er umher­irrt oder sich in einer hilflosen Lage befindet“, heißt es im Polizeibericht, und: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass er nach Onolzheim unterwegs ist.“ So war es dann auch, doch bis ein Angehöriger W. wirklich in einer hilflosen Lage findet, dauert es noch viele Stunden.

Die Polizei sucht den ganzen Tag und die ganze Nacht nach dem Vermissten. Beteiligt sind mehrere Streifenwagen der Schutz- und Kriminalpolizei, die Rettungshundestaffel aus Schwäbisch Gmünd, ein Suchhund der Polizei aus Göppingen sowie zu zwei verschiedenen Zeiten ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart. Auch am nächsten Morgen geht die Suche weiter. Wieder sind mehrere Streifenwagen, erneut ein Polizeihubschrauber und die Kripo eingebunden. Flankierend dazu läuft die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild. Die Polizei überprüft das Seniorenheim, Krankenhäuser, Taxiunternehmen, den Wohnort sowie die frühere Arbeitsstelle.

„Aus unserer Sicht ist der Einsatz nicht schlecht gelaufen“, betont Holger Bienert, Pressesprecher beim Polizeipräsidium in Aalen, auf Nachfrage unserer Zeitung, „bis aufs Ergebnis.“ Es gebe halt „keine Auffindegarantie“. Parallel zur Polizei suchen natürlich die Angehörigen. Mit Fahrrad, Auto, Motorrad, zu Fuß, und bis spät in die Nacht mit Taschenlampen. Sie sind nicht alleine unterwegs, haben Freunde und Bekannte mobilisiert.

„Möglichkeiten ausgeschöpft“

„Wir als Familie fühlten uns auf der Suche nach unserem Vater, Opa und Freund von der Polizei im Stich gelassen. Diese hat die Suche nach einem gebrechlichen Mann, der dringend Medikamente und Wasser benötigte, einfach aufgegeben – wir wurden davon aber nicht informiert und suchten in der Annahme weiter, dass die Polizei uns unterstützt“, schreibt der Sohn von W. später an die Zeitung. Er fragt sich, „wie gerade bei einem so wichtigen Einsatz so viel schiefgehen kann“ und sieht „unser Vertrauen in die Polizeibehörde nachhaltig erschüttert“.

Die Wortwahl hat sicherlich damit zu tun, dass er sich als Angehöriger in einer Ausnahmesituation befindet, aber auch damit, dass die Polizei ihm am Dienstag gegen 17 Uhr mitgeteilt habe, dass „alle Möglichkeiten ausgeschöpft“ seien und es „keine Veranlassung“ gebe, weiterzusuchen. Was sagt die Polizei dazu?

„Am Dienstagnachmittag hat der Kollege der Kripo dem Sohn mitgeteilt, dass die Möglichkeiten bestimmter Einsatzmittel ausgereizt sind, die Suche aber nicht beendet ist“, stellt Polizeisprecher Bienert klar. Zudem habe der Polizeiführer vom Dienst dem Schwiegersohn am Dienstag die polizeilichen Maßnahmen erläutert.

Falsche Info an die Tochter

Allerdings sei der Tochter des Vermissten, die am Dienstagnachmittag auf dem Polizeirevier Crailsheim erschien, „fälschlicherweise mitgeteilt“ worden, dass die Suche beendet sei, gibt Bienert zu. Danach wurde ihr während eines Telefonats mit dem Polizeiführer ebenfalls erklärt, dass die Suche „zu keinem Zeitpunkt eingestellt“ wurde. Sie sei jedoch „mit den durchgeführten Einsatzmaßnahmen nicht einverstanden“ gewesen.

Die Sache ist nämlich die: „Neben diesem, sicherlich wichtigen Einsatz, mussten auch andere Einsatzlagen und Aufgaben der Polizei bewältigt werden“, erklärt Bienert. Personaleinsatz und Personalverfügbarkeit würden ständig geprüft, den vorhandenen Ressourcen und den aktuellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen angepasst, heißt es weiter.

Heißt auch: Wenn es neue Hinweise gibt, ändern sich die Rahmenbedingungen. Anzunehmen ist, dass es in Crailsheim nicht nur einen älteren Mann gibt, der einen Rollator durch die Gegend schiebt, aber da ist dieser eine Zeugenhinweis: Bereits am Montag meldet sich eine Frau bei der Polizei, sie kennt W. aus Onolzheim. Sie habe ihn gesehen, wie er die Willy-Brandt-Straße Richtung Onolzheim lief, gibt sie zu Protokoll. „Guck mal, wie sportlich“, denkt sie sich noch, „jetzt geht er sogar mit dem Rollator zum Einkaufen.“

Ortstermin mit einer Zeugin

Die Polizei trifft sich am Montagabend mit der Zeugin vor Ort. Der Fährtensuchhund der Malteser nimmt eine Spur auf. Da er seit 17.30 Uhr im Einsatz und „am Ende“ ist, entscheidet der Hundeführer am späten Abend, die Suche abzubrechen. Von 2 bis 6.45 Uhr sucht die Polizei mit ihrem Spürhund weiter, allerdings an einer anderen Stelle. „Die Fährte wurde dort aufgenommen, wo der Vermisste letztmalig gesehen wurde“, sagt Bienert. „Die folgende Suche führte aber im Bereich der Örtlichkeit vorbei, an welcher der andere Hund abbrechen musste.“

Dass es eine Zeugin gibt und einen Hund, der anschlägt, davon erfahren die Angehörigen nur durch Zufall von dem Hundeführer der Malteser und nicht von der Polizei, obwohl sie selber mit einem Großaufgebot suchen. Über die Polizei bemühen sie sich um einen Kontakt zur Zeugin. Die meldet sich am Dienstag, 21. August, gegen 18 Uhr und beschreibt ihnen die Örtlichkeit.

Die Familie startet einen Facebook-Aufruf. Von 19 Uhr an wird weitergesucht. Bei dieser Aktion beteiligen sich die Feuerwehr Onolzheim und die Fußballer vom SV Onolzheim. Eine dreiviertel Stunde später die Erlösung, endlich: Der Vater, Sohn und Freund liegt hinter Büschen versteckt an einem Zaun, etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, wo am Abend vorher der Hund anschlug. Mit dem Rollator lief W. wohl an den Gleisen entlang, dann rüber. Den steilen Hang auf der anderen Seite kam er nicht rauf. Nicht auszudenken, was jetzt los wäre, wenn W. die zweite Nacht nicht überlebt hätte.