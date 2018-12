Crailsheim Unterschriften für Kastanien

Crailsheim / ah

„Sehr gut angelaufen“ ist nach den Worten von Joachim Wieler die Unterschriftensammlung für den Erhalt der Kastanien an der Spitalkapelle. Wieler (auf dem Foto links), einer der drei Sprecher der Bürgerinitiative, die die beiden über 100 Jahre alten Bäume retten will, ist zuversichtlich, dass bis Ende Januar die rund 2000 Unterschriften, die für einen Bürgerentscheid erforderlich sind, gesammelt sind. Die Listen liegen überall in Crailsheim aus, morgen und am Samstag sind Aktionen in der Innenstadt geplant. Unterschrieben hat auch Tejkl Friedrich (auf dem Foto rechts). Ihn ärgert, dass ständig über die Bedeutung von Umweltschutz gesprochen wird, „dann aber zwei gesunde Bäume gefällt werden sollen“.