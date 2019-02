Crailsheim Flüchtlinge: Unterkunft für 72 Personen

Crailsheim / Christine Hofmann

Der Bedarf an Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen geht zurück. Das Haus Am Löwengang wird jetzt kleiner gebaut als ursprünglich geplant.

Als der Gemeinderat den Bau einer Flüchtlingsunterkunft für die Anschlussunterbringung am Löwengang beschlossen hat, ging die Verwaltung davon aus, dass hier 180 Personen wohnen würden. Gebaut werden sollte in zwei Abschnitten, mit Wohnraum für jeweils 90 Personen.

Die aktuelle Bedarfsprognose vom Januar 2019 geht von geringeren Zuweisungen von Personen in die Anschlussunterbringung aus. Waren es im Jahr 2018 108 Personen, so werden es in diesem Jahr 54 Personen sein. Für die Folgejahre hat die Stadtverwaltung ebenfalls 54 Personen angenommen, ein weiterer Rückgang ist aber mit Blick auf die bundesweite Entwicklung naheliegend.

Drei Standorte in der Stadt

Zusätzliche Kapazitäten ergeben sich durch die Anmietung der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in der Schlossgasse 3 und durch das Gebäude in der Ludwigstraße 37, das die Stadt bereits angemietet hat. Hier soll das Mietverhältnis verlängert werden. „All dies führt dazu, dass die notwendige Kapazität Am Löwengang angemessen reduziert werden kann“, berichtete Bürgermeister Jörg Steuler in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. In der Unterkunft am Löwengang soll es nun Wohnraum für 72 Personen geben. Dafür stehen 1027 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Positiver Nebeneffekt: Die Baukosten sind geringer und es gibt auf dem Grundstück mehr Platz.

„Ich halte es immer noch für einen Fehler, eine Anschlussunterbringung in einem Industriegebiet zu bauen“, sagte Stadtrat Peter Gansky (BLC) und forderte die Stadt auf, lieber Wohnungen innerhalb des Stadtgebiets aufzukaufen, um eine bessere Durchmischung der Bevölkerung zu erzielen. „Sonst schaffen wir ein Ghetto“, so Gansky. Dagegen verwehrte sich Bürgermeister Steuler. „Wir schaffen kein Ghetto, wir reden hier von einem Haus.“ Im Übrigen versuche die Stadtverwaltung schon seit Längerem, Häuser aufzukaufen, was bisher nicht geglückt sei.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Gernot Mitsch lobte die Stadtverwaltung, dass es nun doch gelungen sei, eine dezentrale Unterbringung im Stadtgebiet zu realisieren: „Die Lösung ist nicht ideal, aber umsetzbar.“

Auch Uwe Berger (CDU) äußerte sich positiv über die Reduzierung der Kapazität von 180 auf 72 Personen. „Ich war ursprünglich auch skeptisch, was den Standort angeht.“ Bei genauerer Betrachtung liege das Gebäude „bestens“, Einkaufsmärkte, Schule und Kindergärten seien fußläufig erreichbar. „Es gibt in Crailsheim weniger attraktive Standorte, obwohl sie in einem Wohngebiet liegen“, so Berger. „Wir können die Flüchtlingsunterbringung in Crailsheim vernünftig lösen und damit zur Integration beitragen.“

Die Stadträte stimmten mit großer Mehrheit der Verkleinerung der Flüchtlingsanschlussunterbringung am Löwengang zu. Außerdem beschlossen sie, das Bauprojekt an den Generalübernehmer, die Firma Büdenbender aus Netphen-Hainchen zu vergeben. Fertigstellungstermin ist der 31. Juli 2020.

Wie lange die Unterkunft am Löwengang für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt wird, das wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Bei einer positiven Entwicklung der Zahlen sieht die Stadtverwaltung die Option, Wohnungen in der Burgbergstraße, in denen momentan Flüchtlinge leben, dem sozialen Wohnungsbau zuzuführen. Dies könne mittelfristig durch eine soziale und gesellschaftliche Durchmischung die positive Entwicklung für das gesamte Areal unterstützen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Das könnte dich auch interessieren: