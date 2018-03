Beruf Ungezwungen austauschen

Crailsheim / swp

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Crailsheim alle zwei Monate einen offenen Frauentreff zu beruflichen Fragen in Crailsheim an.

Die Kontaktstelle lädt zum „Café Startklar“ am Montag, 19. März, in die VHS-Räume ein. Das Treffen läuft jetzt zu neuen Zeiten am Vormittag von 9.30 bis 11.30 Uhr, um auch Frauen während der Elternzeit anzusprechen. Beruflich interessierte Frauen haben die Möglichkeit, sich ungezwungen über berufliche Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen. Dies können Frauen sein, die ihren Berufseinstieg nach Ausbildung oder Studium planen, sich in Elternzeit befinden und arbeiten möchten, nach einer längeren Familienphase ihren Wiedereinstieg planen, nach einem Jobverlust auf Stellensuche sind oder die sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten.

Die Treffen beinhalten kurze Inputs der Beraterin der Kontaktstelle, Kerstin Schuchmann. Beim Treffen im März wird das Thema „Berufliche Weiterbildung“ behandelt. Kleinkinder können mitgebracht werden. Eine Spielebox ist vorhanden.

Info Der offene Frauentreff ist in der VHS Crailsheim, Raum 23. Weitere Infos erteilt Kerstin Schuchmann, Telefon 07 91 / 94 66 97 70.