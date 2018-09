Tourismus Ungehobene Schätze sind zu bergen

Neue Projekte werden gesucht

Die nächste Förderrunde der Leader-Aktionsgruppe Jagstregion startet. Gefördert werden können Projekte, die die Standort- und Lebensqualität in der Region verbessern. Besonders sind Maßnahmen aus Land­­­schaftspflege, Kunst und Kultur gesucht, ebenso die Gründung oder Weiterentwicklung von kleinen Unternehmen durch Frauen.

250 000 Euro an EU-Mitteln zuzüglich entsprechender Landesmittel für die Projektförderung stehen zur Verfügung. Bis 10. Dezember des Jahres können Anträge eingereicht werden. Daraus wählt der Verein Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion Mitte Februar Projekte für eine Leader-Förderung aus. Bevor ein Projekt­antrag eingereicht wird, empfiehlt sich in jedem Fall der Kontakt zum Leader-Regionalmanagement, um die Förderfähigkeit der Projektidee zu klären. Das ist per E-Mail an info@jagstregion.de oder unter Telefon 0 79 67 / 90 00 10 möglich. Die Auswahlkriterien sind unter www.jagstregion.de öffentlich zugänglich.