Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-Jährige am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der L1008 von Lindlein in Richtungbei Blaufelden unterwegs. Als sie auf die L1001 einfuhr, übersah sie den von links kommenden Nissan eines 58-Jährigen. Die beiden Autos stießen auf der Kreuzung seitlichzusammen. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Zwei Personen im Alter von 73 und 80 Jahren, die im Nissan saßen, erlitten. Eine der verletzten Personen wurde mit einem, die drei anderen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird beläuft sich auf etwa