Nicht unsere Maßnahme, nicht unser Geld, wir haben auch keinen Einfluss auf die Vergabe der Gelder“, stellt Dr. Sebastian Kampe, Bürgermeister in Rot am See, klar: „Wir sind nicht in das Projekt involviert.“ „Das Projekt“ ist ein geplanter Krötenschutz am Ortsausgang des Teilorts Reubac...