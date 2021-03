Seit dem 26. März steht die offizielle Ugain-App für Apple-Geräte unter iOS als auch für Android-Handys und Tablets zum Download bereit. Nach rund sechs Monaten Entwicklungsdauer ist der „Social Entrepreneur“ Chris Martens stolz darauf, ein für den Anwender kostenloses Produkt auf den Markt bringen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ziel der App: im Alltag bequem, schnell und einfach anderen helfen zu können oder Helfer in der Umgebung zu finden.

Ugain wurde im April 2019 gegründet und beschäftigt inzwischen zwei Angestellte. Mit den Werksstudenten Johannes Jahn und Tobias Braun hat Martens über ein halbes Jahr an der App gearbeitet. „Es galt Funktionen zu definieren, Designs festzulegen und das Ganze letztendlich auch noch zu programmieren“, schildert Martens. Nicht immer lief alles reibungslos, und man musste die eine oder andere Herausforderung bewältigen. Aus technischer Sicht sei vor allem die Programmierung des Messengers mit verschiedenen integrierten Funktionen „nicht ganz einfach“ gewesen. „Die größte Challenge und Freude zugleich war für mich jedoch, als ich erstmals vor einem weißen Bildschirm gesessen bin und mir überlegen musste: Okay, wie wollen wir, dass ugain aussieht?“

Insgesamt zeigt sich er sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und ist stolz auf alle Beteiligten: „Die Ugain-App wird zwar in Zukunft noch um viele Funktionen erweitert werden, aber ich freue mich über diesen historischen Meilenstein.“ Er könne es kaum erwarten „bis den ersten Menschen über die App geholfen wird“.

Die Applikation ist eine sogenannte Volunteering-App, mit der jeder Hilfe anfragen oder anbieten kann. „Ugain ist sozusagen das Uber für Hilfsdienste“, so Martens. Jeder kann ein eigenes Profil erstellen, womit man eigene Hilfsgesuche posten, aber auch die Gesuche anderer in der Umgebung sehen kann. Die gegenseitige Kommunikation erfolgt dann ebenfalls direkt in der App. „Egal ob Hilfe beim Umzug, Putzen, Einkaufen benötigt, eine Mitfahrgelegenheit gefragt oder Werkzeug zum Verleih gesucht wird. Dafür ist Ugain genau die richtige Plattform“, erläutert der Unternehmer.