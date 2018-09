Bauprojekt Überraschend geht’s noch in diesem Oktober weiter

Jan Hofacker zeigt einen Mauerbereich im zweiten Bauabschnitt an der Grabenstraße, der noch in diesem Jahr saniert wird. © Foto: Birgit Trinkle

Fertig / Birgit Trinkle

Die Stadtmauer steht im Bereich Pfarrgarten und Dekan-Matthes-Weg da wie neu. Das ist ein erster Schritt, um künftigen Generationen mit der Stadtbefestigung ein sichtbares Zeugnis der Vergangenheit zu hinterlassen.

Selbstverständlich ist das nicht. Dass die Sanierung irgendwann anstehen würde, ist seit Langem bekannt. Aber erst als im November 2016 der Baubetriebshof und der Maschinenring den Efeuvorhang entfernten, wurde deutlich, wie porös das Mauerwerk wirklich geworden war. Das Efeu war in vielen Jahren gewachsen; es zu entfernen, war für einen fünfköpfigen Trupp zwei Wochen lang Schwerarbeit, und ohne den Halt, den es gegeben hatte, begannen Steine und Mörtel in einem Ausmaß wegzubröckeln, dass mit Sicherheitsnetzen gearbeitet und vor allem eine aufwendige Sanierung geplant wurde.

Es war viel zu heiß

Jan Philipp Hofacker, Abteilungsleiter Baumanagement bei der Stadt Crailsheim, spricht von den Schwierigkeiten, die Bauleiter Andreas Götz und sein Team hatten. Bei über 30 Grad Celsius Temperatur kann nicht verfugt werden. Das ist eine Vorgabe des Mörtelherstellers, mit der nicht nur sogenannte Kalkausblühungen verhindert werden sollen: Wenn die Steine zu heiß werden, ist bei dieser maschinellen Verfugungstechnik nicht länger sichergestellt, dass sich der Mörtel verbindet. Das heißt auch, dass über Wochen nicht verfugt werden konnte. Dass dann in sehr kurzer Zeit die Fertigstellung gelang und somit Kostenrahmen und geplante Bauzeit weitgehend eingehalten wurden, ist für Hofacker eine beachtliche Leistung.

Nachdem jetzt der erste städtische Mauerabschnitt fertig ist, saniert die evangelische Kirchengemeinde die Pfarrscheune, außerdem folgt noch in diesem Jahr ein Teil des zweiten Abschnitts in der Grabenstraße. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen, weil bekannt geworden war, dass die Mauer dort nicht länger standsicher ist. Hofacker: „Wir wollen diesen Teil nicht noch einem Winter aussetzen.“

Weil die Kosten für Ehrenfriedhof und Gottesackerkapelle unter der berechneten Summe bleiben, können die Kosten fürs nächste Mauerstück in Höhe von 50 000 Euro von dort übertragen werden. Damit beginnt alles von vorne, angefangen bei losen Steinen in der Mauerkrone. Auch hier muss zuerst das Mauerwerk von Efeuresten befreit werden, vom in Humus verwandelten Mörtel und von Steintrümmern; der obere Teil der Mauer wird komplett abgetragen und neu aufgebaut. Dieser recht kleine Abschnitt ist, so Hofacker, „von der Baulogistik her“ besonders anspruchsvoll. Um die darunter liegenden Garagen nicht zu belasten, wird mit zwei Spezialgerüsten gearbeitet, die mit Gitterträgern verbunden werden. Grundsätzlich erhalten die sanierten Mauerabschnitte in Absprache mit dem Denkmalamt eine in geringer Neigung gemauerte Krone, vergleichbar einem kleinen Satteldach, die dafür sorgt, dass das Wasser künftig besser abfließt. Hofacker spricht von einer sehr guten, konstruktiven Kooperation mit dem Denkmalamt, etwa beim Blick auf andere Städte oder beim Anlegen von Musterflächen. Auch die 29 600 Euro Zuschüsse aus dem Budget des Denkmalschutzes sind natürlich willkommen.

Die historische Stadtmauer ist auch am Lammgarten und am Zeughausturm massiv beschädigt, überall dort eben, wo von oben Feuchtigkeit ungehindert in den Muschelkalk eindringt. Bei diesen weiteren Abschnitten gibt es aber, so Hofacker, „keinen dringenden Handlungsbedarf“.