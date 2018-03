Handwerk Überleben steigt mit dem Meister

pm

Insgesamt 21 Handwerksbetriebe weniger waren es 2017 laut der Zahlen der Handwerkskammer Heilbronn-­Franken (HWK) im Gegensatz zu 2016. Im Landkreis Schwäbisch Hall zeigt die kürzlich veröffentlichte Statistik 2730 Betriebe und damit acht weniger als im Vorjahr. Doch Martin Weiß von der Rechtsabteilung der Handwerkskammer sagt dennoch: „Der Wirtschaftsmotor Handwerk läuft auf Hochtouren.“ Auf eine Anzahl von insgesamt 12 322 Betriebe kommt die HWK im eigenen Kammerbezirk und liegt damit auch weiterhin auf hohem Niveau. Dennoch bleibt der leichte Rückgang von 0,2 Prozent nicht unkommentiert. Weiß sagt: „Notgründungen oder Verlegenheitsgründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus gibt es schon lange nicht mehr.“

Gründungen ohne Zulassung

Vor allem im zulassungsfreien Handwerk wie bei Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern, Gebäude-

reinigern oder Fotografen hält der Gründungsboom im Bezirk der HWK nach wie vor an, die Zuwachsrate verlaufe jedoch zunehmend flacher. Stieg die Anzahl der Betriebe 2016 noch um 61 gegenüber dem Vorjahr, waren es 2017 nur 40 neue Betriebe. Für Weiß ist das ein Zeichen dafür, dass weiterhin genügend Arbeit da ist und auch Betriebe ohne Meisterqualifikation Aufträge erhalten. Das Problem dabei: „Die Gründer bringen – wenn überhaupt – nur bescheidene Qualifikationen mit“, sagt Weiß. Häufig fehle es auch an kaufmännischem Know-how. Betriebswirtschaftliches Wissen, das in Meisterkursen vermittelt wird, ist aber für die gesunde Führung eines modernen Handwerksbetriebes aus Sicht von Weiß unerlässlich. Und nicht nur das: Ein Meisterbrief ist in vielen Fällen Grundvoraussetzung für die Gründung. Dies betrifft unter anderem Handwerk, bei dem bei unsachgemäßer Ausübung eine Gefahr für die ­Gesundheit von Kunden oder Kollegen besteht. Dazu zählen die Berufe Klempner, Maurer und Tischler, aber auch Maler oder Friseure.

Um dennoch einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb zu gründen, gibt es beispielsweise Ausübungsgenehmigungen von der HWK. Weiß sagt aber: „Ausnahmebewilligungen und Sondergenehmigungen sind zwar eine legale Möglichkeit, einen Betrieb ohne Meisterprüfung erfolgreich zu führen. Mit Meisterprüfung ist aber die Wahrscheinlichkeit, sich erfolgreich zu etablieren, erfahrungsgemäß deutlich größer.“ In welchem Gewerke es sich derzeit lohne einen Betrieb zu gründen, könne man laut Michaela Maier, Abteilungsleiterin der Zentralstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit der HWK, pauschal nicht sagen. Aber es gebe durchaus Branchen, wie Bau oder Beauty, in denen es „brumme“.

Im handwerksähnlichen Gewerbe gab es 2017 nur einen marginalen Rückgang von drei Betrieben. Dies ist allerdings weitgehend dem deutlichen Anstieg in der Kosmetikbranche mit 35 neuen Betrieben geschuldet, ein Zuwachs von rund 6 Prozent. Ohne diese Steilkurve bleiben handwerksähnliche Betriebe im langjährigen Abwärtstrend. „Einzig die Beauty-Branche boomt. Änderungsschneider, Eisenflechter, Fuger oder Betriebe im Holz- und Bautenschutzgewerbe gehen dagegen seit Jahren kontinuierlich zurück“, differenziert Weiß. „Es handelt sich dabei aber um keine aktuelle Entwicklung aus dem letzten Jahr“, sagt auch Maier. Zur Beauty-Branche zählen Friseure und Kosmetiker. Diese Handwerke erleben bereits seit mehreren Jahren einen deutlichen Zuwachs an Betrieben in der Region.

Konsolidierung setzt sich fort

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 8001 zulassungspflichtige Handwerksbetriebe im Bezirk der HWK verzeichnet. Das sind 58 Betriebe und damit 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Umsätze und Beschäftigungszahlen haben sich parallel dazu positiv entwickelt. Für Weiß gibt es für die rückläufige Entwicklung mehrere Gründe. „Zum einen schreitet der Konzentrationsprozess durch Fusionen und Übernahmen fort. Dies zeigt sich vor allem im Bäckerhandwerk oder bei Metzgereien. Zum anderen steigt die Anzahl der Betriebe, die Nachfolger suchen. Die Kinder von Handwerksmeistern haben oft eigene Zukunftsvorstellungen, und nicht immer finden sich geeignete Angestellte, die den Betrieb übernehmen könnten. Am Ende steht die Betriebsaufgabe“, sagt er. Vor allem in den Bereichen Feinwerkmechaniker, Schreiner, Metallbauer, Maurer und Betonbauer, Maler und Lackierer sowie Zimmerer sind immer weniger Betriebe zu verzeichnen.

Für die Zukunft des Handwerks sind aus Sicht von Weiß Kontinuität und Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung. Und eine qualifizierte Ausbildung als Grundvoraussetzung für ein solides Handwerk. „Je höher die Qualifikation, desto erfolgreicher agieren Handwerksbetriebe im Markt“, stellt Weiß fest. Er plädiert deshalb für das „Qualitätssiegel“ Meisterprüfung. Diese sei laut ihm der „Königsweg“.