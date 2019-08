Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der SV Leingarten hat in der Landesliga zweimal unentschieden gespielt. Der TSV hat zweimal gewonnen.

„Es war ein glücklicher Sieg, am Ende zählt aber nur der Dreier. Ich kann mich an viele Spiele erinnern, die wir leistungstechnisch sehr gut bestritten haben, in denen wir aber ohne Punkte vom Platz gingen“, sagt Crailsheims Trainer Michael Gebhardt, als er auf den 3:2-Sieg gegen Kaisersbach zurückblickt. Hannes Wolf ließ seine Farben durch den Treffer in der Nachspielzeit jubeln.

Nun reist der TSV Crailsheim mit zwei Siegen aus zwei Landesliga-Spielen nach Leingarten. Der Aufsteiger hat seine beiden ersten Partien unentschieden bestritten: 2:2 gegen Pfedelbach und 1:1 beim Verbandsliga-Absteiger FV Löchgau, der am Mittwoch die Spvgg Satteldorf aus dem WFV-Pokal warf.

In der vergangenen Saison belegte Leingarten Platz 1 in der Bezirksliga Unterland. Dort stellte man die beste Abwehr und den besten Angriff. 107 Tore erzielte der Meister. Allerdings haben zwei Torgaranten den Verein verlassen: Sebastian Haußmann (24 Treffer, 10 Assists) wechselte in die Kreisliga A3 zum TSV Botenheim, Dominik Rieker (22 Treffer, 13 Assists) beendete seine Karriere. Dafür ist der ober- und verbandsligaerfahrene Stürmer Yannick Titzmann wieder voll dabei.

Spvgg Satteldorf Satteldorf bekommt einen Nackenschlag ganz kurz vor Spielende Die Spvgg Satteldorf verliert gegen Löchgau 1:2 nach Verlängerung und scheidet in der dritten Runde des WFV-Pokals aus.

„Wir müssen in Leingarten an unsere ersten 30 Minuten des letzten Heimspiels anknüpfen. In Leingarten gilt es, unsere einfachen Ballverluste zu minimieren und im Spiel um den zweiten Ball griffiger zu sein“, sagt Michael Gebhardt. Der Crailsheimer Trainer muss am Wochenende sicher auf Kevin Lehanka, Jörg Munz und Dominik Wappler verzichten. Angeschlagen sind zudem Tobias Hertfelder und Kai Rümmele.

