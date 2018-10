Crailsheim Trotz Windrad bleiben die Stadträte ganz entspannt

Crailsheim / Andreas Harthan

Im Rahmen ihrer Begehung schauen die Crailsheimer Kommunalpolitiker auch im Klimaschutzwald, den sie vor zehn Jahren gepflanzt haben, vorbei.

Der Termin hätte durchaus Stress-Potenzial gehabt, doch die milde Spätsommer-Sonne, zwei Flaschen Schnaps und ein diplomatischer Revierförster sorgten bei der jährlichen Waldbegehung des Crailsheimer Gemeinderates dafür, dass alle entspannt blieben und den Nachmittag genießen konnten.

Warum Stress-Potenzial? Weil die Stadträte im Pfarrwald bei Westgartshausen unterwegs waren, also genau dort, wo gleich nebenan auf Kreßberger Gemarkung ein Windrad errichtet werden soll. Die Erschließung muss über Crailsheimer Gemarkung erfolgen, und genau das hatte die CDU-Fraktion im Stadtparlament im Frühjahr zum Thema gemacht. Sie strebte einen Beschluss an, dass für das Vorhaben kein einziger Baum auf städtischem Grund gefällt werden darf, scheiterte aber mit ihrem Antrag.

Kein Kahlschlag

Am Montag schauten sich die Stadträte den Bereich, wo die Forststraße in die Landesstraße mündet, an. Dort war jedoch kein Kahlschlag, wie von Stadträten vor Monaten noch befürchtet, festzustellen, sondern es präsentierte sich ein behutsam aufgeweiteter Mündungsbereich, der nicht nur für die Anlieferung der Windradteile erforderlich ist, sondern auch dem ganz normalen Forstverkehr auf dieser wichtigen Straße zugutekommt. Auch ein paar Hundert Meter weiter am Standort des künftigen Windrads blieb die Stimmung ruhig. Auch dort war kein großflächiger Kahlschlag festzustellen, sondern ein Baufenster, das so klein wie möglich gehalten ist.

Unterwegs informierten Michel Rönz, der stellvertretende Leiter des Forstamtes, und Revierförster Karl Kolb über die Situation im Stadtwald – und Kolb, ein Förster mit Entertainerqualitäten, sorgte mit Anekdoten und launigen Sprüchen für gute Stimmung. Kostprobe gefällig? Als die Gruppe an Bäumen mit Eichenprozessionsspinner-Nestern vorbeikam, gab er zum Besten, dass die prozessionsartige Fortbewegung der Raupen auf ihn wie „eine Demo auf katholisch“ wirke. Zur guten Laune trug der Ausschank von Schnaps bei, was im Übrigen weniger zur Verhinderung von Windkraftstress gemacht wurde, sondern vielmehr eine lange Tradition hat.

Stadt besitzt viel Wald

Doch auch die Wissensvermittlung kam nicht zu kurz. So berichtete Rönz, dass die Stadt den größten kommunalen Wald im Landkreis hat und Crailsheim auch insgesamt zu den größten Waldbesitzern gehört. Noch mehr hat nur die Haller Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie die evangelische Pfarrgutsverwaltung in Michelbach/Bilz. Kolb erläuterte, dass der weltweite Klimawandel auch vor Ort Auswirkungen hat. Höhere Temperaturen machen der Fichte zu schaffen. Rund 70 Prozent des Bestands im Landkreis sind, so Rönz, in den vergangenen 30 Jahren verloren gegangen. Beide gehen davon aus, dass es in nicht allzu ferner Zukunft keine Fichten mehr in der Region geben wird. Sie werden von anderen Bäumen abgelöst, etwa der Douglasie. Sie ist resistenter gegen Wärme und Trockenheit.

Hilfreich im Alltag

Dass ein Stadtwald auch im Alltag einer Kommune hilfreich ist, erläuterte Kolb. So kommen die mehr als 20 Maibäume, die Jahr für Jahr benötigt werden, genauso aus dem Stadtwald wie die vielen Reisigbündel, die für verschiedene Anlässe, etwa fürs Volksfest, gebraucht werden. Eine Station der Waldbegehung war der Klimaschutzwald, den Stadträte eigenhändig vor zehn Jahren angelegt haben. Der gedeiht ganz vorzüglich, wie sie zu ihrer großen Freude feststellen konnten.