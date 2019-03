Justiz Trotz Prozess: Angeklagter ordert weiter Drogen im Netz

Crailsheim / Harald Zigan

Seine Sucht muss groß sein – so groß, dass ein 32 Jahre alter Mann aus der Region offenbar das Wagnis einging, sogar noch während eines derzeit vor dem Amtsgericht in Crailsheim laufenden Strafprozesses (unsere Zeitung berichtete) unbeirrt weitere Drogen über das Internet einzukaufen und an Packstationen der Post liefern zu lassen – ein Beschaffungsweg, den der Angeklagte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schon seit Jahren genutzt haben soll.

Staatsanwältin Alexandra Henning ging ursprünglich davon aus, dass der Mann seit dem Jahr 2014 Drogen aller Art im Internet geordert hat – unter anderem über eine Webseite, deren 20 Jahre alter Betreiber aus Leipzig vor drei Jahren aufgeflogen war. Er hatte insgesamt rund 4600 Kunden im In- und Ausland mit illegalen Rauschgiften beliefert.

Gefälschte Kundenkarten

Der Angeklagte soll sich bis zu seiner vorläufigen Festnahme im Oktober 2017 mit insgesamt 665 Gramm Amphetamin, 100 Ecstasy-Tabletten und geringen Mengen an Haschisch und Kokain eingedeckt haben. Teilweise wurden die Drogen weiterverkauft, der Erlös soll bei knapp 3000 Euro gelegen haben. Für die Abwicklung der Drogengeschäfte wurden Packstationen der Post in Wallhausen und in Rothenburg genutzt, zu denen der Angeklagte über gefälschte Kundenkarten Zugang gehabt haben soll.

Der 32 Jahre alte Mann ignorierte aber völlig, dass ihm die Polizei schon einmal auf die Schliche gekommen war: Ein Drogenfahnder der Kripo sagte am zweiten Verhandlungstag des Strafprozesses vor dem Crailsheimer Schöffengericht aus, dass Packstationen in Wallhausen und Rothenburg sowie in Leutershausen im Kreis Ansbach mit gefälschten Kundenkarten erneut auf dem Radar der Ermittler erschienen.

Und wieder war es der Angeklagte, der die Umschläge mit diesmal insgesamt 180 Gramm Amphetamin abgeholt haben soll, obwohl er sich derzeit vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Uta Herrmann verantworten muss. Der jüngste Fall liegt erst knapp zwei Wochen zurück – die Kripo nahm den Mann noch an Ort und Stelle vorläufig fest.

Die Vorgeschichte der Ermittlungen, die die Fahnder auch auf die Spur des Angeklagten aus Hohenlohe-Franken brachten, schilderte dem Gericht eine Polizistin, die sich im Juli 2015 mit Post-Retouren befasste, die an eine Stuttgarter Firma als vermeintlichen Absender gingen. Schon damals tauchte der Name eines Mannes auf, dessen Identität der Angeklagte für die Packstationen benutzt haben soll.

Gutachten über Drogensucht

Eine Mitarbeiterin des Logistikunternehmens DHL lieferte Daten für den Fall des Angeklagten: Die besagte Kundenkarte sei bereits im Februar 2012 erstmals für eine Packstation des Unternehmens eingesetzt worden. Der 32-Jährige hat dieses frühe Datum beim Prozessauftakt bestritten: Die Karte habe er erst seit Sommer 2017 besessen.

Auf Antrag des Verteidigers Timo Fuchs wird das Amtsgericht noch ein Gutachten über die Drogenabhängigkeit des Angeklagten einholen, der nach seinen Angaben in letzter Zeit alle 30 Minuten eine Amphetamin-Dosis gebraucht hat.

Der Antrag des Rechtsanwaltes aus Ellwangen zielt auf den Paragrafen 64 des Strafgesetzbuches, der für suchtkranke Straftäter die Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt vorsieht – in aller Regel befristet auf zwei Jahre.