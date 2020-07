Flohmarkt und das Sammeln schöner alter Dinge waren nur ein Hobby, als Gloria Auerswald noch bei Norma an der Kasse saß. 14 Jahre lang machte die heute 63-Jährige diese Arbeit, bis sie feststellte: „In so einem Geschäft hat man viel körperlichen und seelischen Stress und mit dem Älterwerden werden auch die Nerven schlechter.” So kam die Idee auf, aus dem Hobby, das sie mit ihrem Mann teilte, ein Geschäft zu machen, einen Laden in Crailsheim zu eröffnen und ihn mit dem zu füllen, was ihnen auf Floh- und Trödelmärkten, bei Haushaltsauflösungen und Internetsuchen in die Hände fiel.

Schulleiterin Schrozberg Stefanie Korder ist zurück in der hohenlohischen Heimat Schrozberg Ein Spaziergang durch Crailsheim an einem Sonntag sollte zeigen, wo so eine Ladenfläche zu finden wäre. Eine ehemalige Bäckerei bot dem Ehepaar schließlich Platz und eine erschwingliche Miete. Am Tag, nachdem der Mietvertrag unterzeichnet war, reichte Gloria Auerswald die Kündigung ein und begann ihren Laden zu planen. „Ich stand an der Schwelle und hatte keine Ahnung, wie ich den großen Laden vollbekommen sollte”, erinnert sie sich lachend an die leeren Räume. Heute kann sie darüber tatsächlich nur lachen, denn inzwischen ist der Laden dekoriert wie das etwas zu volle Wohnzimmer einer sammelwütigen Dame, die ihre Erinnerungsstücke um sich hat. Möbel und Uhren, Porzellan, Gläser, alter Schmuck und diverse Lampen, Spielzeug und vieles mehr sind in den zwei großen Schaufenstern und im Laden ausgestellt.

„Ich hab das im Blut, meine Oma war auch eine Fuggerin”, erzählt Auerswald von der Schatzsuche und dem Tauschhandel, vom Feilschen und von immer neuen Fundstücken. „Ich mag alles, was alt ist, das kann auch kitschig sein. Hauptsache ein Eyecatcher“, sagt sie. Entsprechend hängt sie an jedem einzelnen Teil in ihrem Laden, und der Verkauf ist für sie immer ein zweischneidiges Schwert.

Wenn es um ihren Laden geht, ist Gloria Auerswald deshalb auch eine Perfektionistin. Ganze Tage verbringt sie damit, das Schaufenster neu zu gestalten, um Kundschaft anzulocken. „Ich bin da ein bisschen verrückt“, sagt sie grinsend und verweist auch auf ihren mutigen Kleidungsstil, für den sie an ihrer alten Arbeitsstelle oft schief angeschaut wurde.

Hanf Ellwangen Unternehmer wollen mit Cannabidiol durchstarten Ellwangen Mit dem Laden kam das Selbstbewusstsein, diese verrückte Seite auch äußerlich auszuleben. Ihre Dauerwelle wich einer frechen roten Pixie-Frisur, und Kleider, Rüschen, Corsagen und hohe Stiefel sind heute ihr Markenzeichen. Wer sich Zeit nimmt, kann viele Geschichten zu den ausgestellten Stücken hören, und auf Nachfrage verrät Auerswald auch was ihr bisher überraschendstes Fundstück war. Eine alte Pappschachtel mit Werbung für Schuhwichse aus Aalen entfachte einen Bieterstreit und erzielte am Ende rund 700 Euro.

Auf ihren Verkaufsartikeln finden sich zwar Preisschilder, die möchte sie jedoch als Anfangsgebot verstehen, denn Feilschen ist in Glorias Antikecke erlaubt und erwünscht. „Ich brauche das. Es macht Spaß, sich gegenseitig he­rauszufordern, um sich dann doch irgendwann in einer Mitte zu treffen“, sagt sie dazu.

Gerade weil sie den Kundenkontakt so liebt, waren die vier Wochen Schließung wegen der Corona-Pandemie für sie eine echte Herausforderung. „Ich hab sogar Kuchen gebacken, und dabei kann ich gar nicht backen”, erzählt sie lachend. Die Existenzangst machte ihr in dieser Zeit zu schaffen, doch inzwischen ist das Geschäft wieder gut angelaufen. „Ich bin jetzt auf die Unterstützung der Kunden angewiesen und hoffe, dass es so weiterläuft“, sagt sie, um dann zu versichern: „Wenn man sich Zeit nimmt, dann findet man bei mir im Laden immer was.“