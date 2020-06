See you Tuesday“ – „Bis Dienstag“. Das war ein geflügelter Spruch von Martha „Marnie“ McCarthy, wenn es ums Abschiednehmen ging – nicht wissend, ob es nach dem einen Besuch in Crailsheim einen weiteren geben könnte. „Wenn man sich nur ‚bis Dienstag‘ verabredet, dann ist das Abschiednehmen nicht so schlimm“, erklärte sie immer wieder. Deshalb grüßte sie auch mit „see you Tuesday“ zum Festakt des 70-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen den Städten Crailsheim und Worthington.

Diese Partnerschaft ist ihr zu verdanken: Als Martha in Worthington, damals zehn Jahre alt, erfuhr, dass ihre finnische Brieffreundin Kerttu nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nur Schuhe aus Papier hatte, machte sie sich mit ihrem Bruder Mike und einer Schulfreundin auf, um in der Nachbarschaft Schuhe zu sammeln. Innerhalb von wenigen Stunden hatten die Kinder 22 Paar zusammen. „Dies war eine der entscheidenden Erfahrungen ihres Lebens“, schreibt die Familie in einem Lebenslauf von Martha McCarthy. Das Engagement der Tochter beeindruckte ihre Mutter Theodora („Tedo“) Cashel so sehr, dass sie ebenfalls beschloss, zu helfen – in großem Stil. Sie wollte eine Stadt beim Wiederaufbau unterstützen. Mithilfe des US-Außenministeriums fiel die Wahl auf Crailsheim. Worthington und die Stadt an der Jagst verbindet heute die älteste deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft. Sie gründet auf den Hilfslieferungen, die die kleine Marnie, ihre Familie und andere Bewohner aus Worthington boxenweise schickten: Kleidungsstücke, Schuhe, Saatgut und Haushaltswaren.

„Man kann diese Hilfsbereitschaft gar nicht hoch genug einschätzen", betont Carola Schnabl, Vorsitzende des Worthington-Komitees und gute Freundin der Familie McCarthy. „Der Krieg war gerade erst zu Ende. Die Gräuel, die Deutschland zu verantworten hat, wurden gerade erst aufgedeckt. Und trotzdem gab es Hilfe. Aber so war die Familie Cashel – und so war Marnie: anpackend, hilfsbereit und offen für alle."

Mit den Hilfslieferungen begann eine Städtepartnerschaft, die bis heute andauert. Getragen wird sie von einem regelmäßigen Schüleraustausch, den Martha McCarthy immer unterstützt hat, würdigt der Crailsheimer Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in seinem Nachruf: „Sie war vielen Crailsheimer Familien stets freundschaftlich verbunden. Mit großer Wertschätzung werden wir sie in dankbarer Erinnerung behalten“. Die Stadt Crailsheim ehrte Marthy McCarthy, indem sie die Straße, die an der Realschule zur Flügelau vorbeiführt, nach ihr benannt hat.

Martha McCarthy, geborene Cashel, wurde am 13. November 1935 in Worthington (Minnesota) geboren. Nach der Schule verließ sie die Stadt 1953 und studierte erst auf dem Bryn Mawr College und dann an der University of Minnesota Anthropologie. Dort lernte sie ihren Kommilitonen Bill McCarthy kennen, den sie 1957 heiratete. Das Paar bekam vier Kinder, Dan, Sarah, Molly und Laura, und zog 1974 nach Santa Fe (New Mexico).

Seit den 1960er-Jahren arbeitete Martha McCarthy als Keramikkünstlerin und unterrichtete an einer Schule. Sie liebte und zeichnete die Natur, beobachtete Vögel, engagierte sich als Lesementorin für Schulkinder und fühlte sich Crailsheim ihr Leben lang verbunden. Bis zuletzt hat sie zum Gedeihen der Partnerschaft beigetragen: Sie pflegte Freundschaften, besuchte Crailsheim immer wieder, und empfing Besuche aus Deutschland. „Marnie hatte Charisma und besaß eine tiefe Herzlichkeit“, erinnert sich Dieter Kainzinger, ehemaliger Vorsitzender des Worthington-­Komitees. Er lernte sie als weltoffen und bescheiden zugleich kennen. „Unglaublich, was aus der Hilfsaktion eines jungen Mädchens geworden ist. Man kann nur Danke sagen und sich vor ihr verbeugen.“