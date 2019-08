Drohnentechnik im Einsatz: Acht Kitze hat Familie Reiß in diesem Jahr vor dem fast sicheren Tod durchs Mähwerk gerettet. Im vergangenen Jahr waren es 14.

Kitze haben eine ganz besondere Überlebensstrategie: Nähert sich Gefahr, ducken sie sich ins hohe Gras und geben keinen Mucks von sich. Das Problem: Kitze rühren sich auch dann nicht, wenn die große Mähmaschine anrollt. „Als Landwirt hat man keine Chance. Man sieht die Kitze nicht. Oder besser gesagt, zu spät“, sagt Phil Reiß, der die Wiesen der Familie mäht – und zwar das lange Gras, das dann zu Heu trocknet. „Beim Silieren wird das Gras viel früher abgemäht. Auf diesen Wiesen verstecken sich die Kitze nicht. Deshalb sind sie ja bei uns. Weil wir zu den wenigen Landwirten rund um Ingersheim gehören, die größere Mengen Heu machen.“

Rehe setzen ihre Kitze auf der Wiese, nicht im Wald

Und das zum Beispiel direkt neben dem Sportplatz von Altenmünster. Schwester Tamina Reiß: „Man glaubt immer, Rehe setzen ihre Kitze im Wald. Aber sie setzen sie meist auf Wiesen – oft ganz nah an Wohngebieten. Ich würde mir wünschen, auch die Hundehalter würden das wissen und auf ihre Hunde aufpassen.“

14 Kitze hat Familie Reiß im vergangenen Jahr vor dem sicheren Tod durchs Mähwerk gerettet – mithilfe modernster Technik, nämlich einer Drohne mit Wärmebildkamera. Diese Methode haben die Reißens bei einer engagierten Jägerfamilie in Ellrichshausen kennengelernt. „Durch einen Pilotversuch im letzten Jahr haben wir uns von der Methode überzeugt. Das hat uns in unserem Vorhaben gestärkt“, sagt Tamina Reiß. In diesem Jahr waren es acht Kitze – die kleinen Häschen mit ähnlicher Überlebensstrategie nicht eingerechnet.

Doch Kitze bergen und nach dem Mähen wieder zurücksetzen, das klingt einfacher, als es ist. „Sie sind ja teilweise kleiner als ein Schuhkarton. Selbst wenn man als Menschenkette über das Feld laufen würde, würde man nicht alle finden“, sagt Tamina Reiß, Wirtschaftsingenieurin mit einem Hang zur Technik. Denn die braucht es, um die Kitze aufzuspüren. Die Familie schaffte sich eine Drohne an und eine Wärmebildkamera dazu. So kann das warme Lebewesen im kühlen Gras aufgespürt werden. „Das geht nur vor Sonnenaufgang oder nach Untergang“, sagt Tamina Reiß, „wenn das Kitz wärmer ist als seine Umgebung.“

Drohne spürt Wärme der Rehkitze auf

Die „Operation Rehkitz“ läuft bei Reißens deshalb ab wie folgt: In einer Nacht, der ein Gutwettertag folgen muss, sammelt sich die ganze Familie auf der Wiese, auf der Tags darauf das gemähte Gras trocknen soll. Im Kofferraum ist das Equipment dabei: Drohne, Akkus, Wärmebildkamera, Bildschirm, jede Menge Handschuhe und Umzugskartons. Helfer braucht es auch, „die ganze Familie ist bei uns auf den Beinen“, sagt Mutter Regine Reiß. „Es muss ja jemand die Kitze einfangen und sichern.“

Dann lässt Tamina Reiß die Drohne steigen und fliegt sie vorsichtig über die Wiese. Sobald die Kamera einen warmen Punkt zeigt, hält sie an und dirigiert die Helfer dorthin. Ist ein Kitz gefunden, ist die Freude groß. „Manchmal ist es aber auch nur ein erwärmter Ameisenhaufen. Aber das ist ja gut so. Dann wissen wir, dass wir nichts anderes übersehen haben“, sagt Regine Reiß.

Das Kitz wird vorsichtig aufgenommen und mit Gras in einen Umzugskarton gesetzt. Ist die Wiese durchsucht, muss sofort gemäht werden. „Denn nur so haben wir die Sicherheit, dass die Wiese auch wirklich leer ist“, so Phil Reiß. „Die Nachbarn haben sich sicher gefragt, warum wir mitten in der Nacht losfahren. Aber das war der Grund.“

Beim Mähen wird meist ein Streifen am Rand stehen gelassen. Dorthin werden die Kitze nach dem Mähen wieder freigelassen. „Man darf sie anfassen, aber nur mit Handschuhen“, sagt Tamina Reiß. „Die Ricke steht meistens in der Nähe und fiept.“

Und kaum haben die Helfer die Wiese wieder verlassen, steht die Mutter wieder beim Kitz – Rettung geglückt. „Das ist ein tolles Gefühl“, so Regine Reiß. Deshalb würde sich die ganze Familie auch wünschen, dass es viele Aktionen wie die ihre gibt. In Norddeutschland gibt es so was häufiger. „Die Rehkitzrettung Osnabrück etwa hat 1400 Helfer und Spendengelder.“ Hier in der Gegend sei die Landwirtsfamilie die einzige, die so etwas macht. Mit eigenen Mitteln, viel Engagement, für den Tierschutz und fürs gute Gefühl.

Jede Mühe und Ausgabe wert

„Ich bin gern bereit, meine Erfahrungen zu teilen“, sagt Tamina Reiß. „Wenn man mal so ein kleines, bildschönes Wesen im Arm gehalten hat und wenn man dann weiß, dass es jetzt weiterleben darf, dann hat sich jede Mühe und jede Ausgabe gelohnt.“

