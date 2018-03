Crailsheim Taucher finden Autofelgen statt Granate

Crailsheim / JS

Beim Fischen nach Metallgegenständen in der Jagst hatte ein Mann um den Jahreswechsel herum einen unbekannten Gegenstand an seinem Magneten, doch dieser entglitt ihm wieder. Der Mann war sich nicht sicher, was er da an der Schnur hatte, es sah aus wie eine Granate, und informierte lieber die Polizei. Und die war schon damals sofort mit Tauchern zur Stelle, doch die Jagst führte zu viel Wasser. Dann verhinderte die Eisschicht lange einen zweiten Einsatz. Gestern gegen 9.30 Uhr unternahmen unterhalb vom Parkhaus Grabenstraße zehn Beamte, darunter welche von der Wasserschutzpolizei und Spezialkräfte vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, einen neuen Versuch. Tauchtiefe im Schnitt zwischen einem und zwei Meter, Sichtweite 15 bis 20 Zentimeter. Neben einer Blechkiste und einer Tastatur zogen Taucher zwei Autofelgen an die Oberfläche. Diese waren verrostet und irgendwie miteinander verbunden – und wurden von dem Metall-Angler wohl auch deshalb fälschlicherweise für eine Granate gehalten.