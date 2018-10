Crailsheim Taubenschläge statt Greifvögel?

Crailsheim / Andreas Harthan

Mithilfe von Greifvögeln werden in Crailsheim Tauben vertrieben – Vergrämung heißt das im Fachjargon. Die Tauben werden von den Wüstenbussarden des Falkners Roland Blum aus Cröffelbach also nicht getötet, sondern nur verjagt. Die bisherigen Erfahrungen seien positiv, schreibt die Stadtverwaltung in einer Bekanntgabe an den Gemeinderat. Allerdings gibt’s auch Kritik am Einsatz der Greifvögel. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer betont der Verein „Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner“, dass Vergrämungsaktionen nur kurzfristigen Erfolg hätten, „da Tauben monogam und standorttreu sind, und alles versuchen, um zu ihrem Partner und den Jungtieren zurückzukehren“.

Der Verein verweist darauf, dass es in Crailsheim schon einmal einen Taubenturm gegeben hat. Die Vögel dort zu konzentrieren und die Eier auszutauschen, sei mittel- und langfristig viel effektiver als die Verjagung. Die Tierschützer wollen nun einen „konstruktiven Dialog“ mit der Stadt führen und schlagen ein „tierschutzkonformes Stadttaubenmanagement“, wie es schon in anderen Städten erfolgreich betrieben werde, vor. Für Dr. Claudia Gerlach, die Fachreferentin des Vereins, ist klar: „Das ‚Geburtenkontrollkonzept’ durch betreute Taubenschläge ist derzeit das einzige Konzept, das sowohl die Stadttaubenpopulation begrenzt als auch die Belästigung der Bevölkerung beziehungsweise Verschmutzung der Stadt reduziert.“

Das sieht Christoph Jung, der Leiter des Ressorts Sicherheit und Bürgerservice im Rathaus, anders. In seinem Antwortschreiben verweist er darauf, dass der von der Stadt in der Vergangenheit betriebene Taubenturm „ohne einen nennenswerten Erfolg“ geblieben ist. Deshalb stehe die Verwaltung einer solchen Einrichtung „sehr kritisch“ gegenüber. Den Einsatz von Greifvögeln verteidigt Jung als „das mildeste Mittel“ gegen immer mehr Tauben in der Stadt. Die Vergrämung sei auch nur „der erste Schritt zu alternativen Lösungsmöglichkeiten“. Geplant sei die Ansiedlung von Falken im Stadtgebiet. So könne langfristig auf natürlichem Weg die Taubenpopulation reguliert werden. Erste Erfolge seien in Stadtteilen, wo sich Falkenpaare angesiedelt haben, schon zu verzeichnen.