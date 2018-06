Steinbach Tanzen, feiern und alte Autos

Steinbach / pm/es

In Steinbach treffen an diesem Wochenende wieder Partygänger und Oldtimerfans aufeinander. Für alle sind Musik und verschiedene Ausstellungen geboten.

In Steinbach treffen von Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, Partygänger und Oldtimerfans aufeinander. Für alle sind Musik und verschiedene Ausstellungen geboten. Am Freitag beginnt das Fest um 20 Uhr mit der offiziellen Bierprobe, wobei die Tanzkapelle „Dream Sound“ ihr breites Repertoire an Oldies, Hits der 70er, 80er und 90er, Schlager, bekannten Titeln aus Rock-, Pop und aktuellen Charthits präsentiert. Die fünfköpfige Partyband aus dem Großraum Stuttgart ist ein Garant für gute Stimmung und will dem Publikum ordentlich einheizen.

Auch der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Tanz- und Unterhaltungsmusik. Die Band „Lucky 6“ aus Crailsheim sorgt ab 20 Uhr für Stimmung und Unterhaltung. Der Name lässt vermuten, dass sechs Musiker auf der Bühne stehen werden, jedoch ist die Band nur zu dritt, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tun soll. Die erfahrenen Musiker fühlen sich wohl, wenn sie ihr Publikum zum Tanzen animieren können. Das Repertoire an Hits, das sie auf der Bühne präsentieren werden, ist groß. Von Helene Fischer, über Bette Midler bis hin zu Status Quo – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Am Sonntag beginnt der Festgottesdienst auf dem Festplatz um 10 Uhr. Nach dem reichhaltigen Mittagstisch um 12 Uhr wird ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Zum zwölften Mal bereits findet auf dem Dorffest das beliebte Traktor- und Oldtimertreffen statt. Zunächst können die Besucher die älteren Fahrzeuge bestaunen, bevor anschließend die große Ausfahrt aller teilnehmenden Oldtimer und Traktoren stattfindet. Diese gemeinsame Hauptausfahrt beginnt um circa 14 Uhr – damit alle Fahrer, Mitfahrer und Zuschauer rechtzeitig zum Fußballspiel wieder in der Maschinenhalle sind.

Denn, wer das Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht verpassen möchte und trotzdem das Fest in Steinbach besuchen möchte, der muss nicht verzagen. Um 17 Uhr wird dort nämlich das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko auf einer Großbildleinwand übertragen. Zusammen können die Gäste dann hoffentlich einen Sieg der deutschen Auswahl feiern und so das Dorffest am Sonntagabend ausklingen lassen.

An allen drei Tagen wird den Gästen, wie gewohnt, ein reichhaltiges, kulinarisches Angebot zur Verfügung gestellt, das keine Wünsche offen lässt. Erfrischen können sich die Besucher an mehreren alkoholfreien Getränken, einer Auswahl an Württemberger Qualitätsweinen sowie an drei verschiedenen Fassbieren, die frisch gezapft werden.