Militär T-Bone-Steaks und Raketen

Crailsheim / Harald Zigan

Sang- und klanglos sind die McKee Barracks dann doch nicht aus dem Bewusstsein der Crailsheimer verschwunden: An die Kaserne der US-Armee, die nach dem Abzug der Truppen im Jahr 1994 bis auf kleine Reste vollständig abgerissen wurde und Platz für den neuen Stadtteil „Hirtenwiesen“ und das Industriegebiet „Hardt“ machte, erinnert inzwischen nicht nur ein McKee-Platz, ein McKee-Hotel und das Geschäftshaus McKee-Company: Ein neues Buch aus der Feder von Richard „Ric“ Badal zeichnet detailliert die Geschichte der US-Garnison in Crailsheim nach.

Im kleinen Crailsheim spiegelte sich über 40 Jahre hinweg die große Weltpolitik: Aus der 1952 auf dem Areal des einstigen Wehrmacht-Fliegerhorstes errichteten Kaserne der US-Armee zogen junge Rekruten in den Sechziger- und Siebzigerjahren in den Vietnamkrieg und auch bei der „Operation Desert Storm“ im Ersten Golfkrieg 1991 waren GI aus Crailsheim im Einsatz.

Von Hendrix bis „Lance“

Crailsheim und die US-Amerikaner – das war stets eine Beziehung mit gemischten Gefühlen. In den McKee Barracks hörten junge Hohenloher auf den Stuben der farbigen GI zum ersten Mal die atemberaubenden Songs des Gitarrengottes Jimi Hendrix und bei den deutsch-amerikanischen Volksfesten schwärmten die einheimischen Besucher von völlig unbekannten, aber fabelhaften T-Bone-Steaks.

Vor den Toren der Crailsheimer US-Kaserne protestierten in den Achtzigerjahren aber auch viele Menschen aus Hohenlohe gegen die Stationierung der Kurzstreckenrakete „Lance“, deren atomare Sprengköpfe höchstwahrscheinlich in einem Depot im Burgberg-Wald gelagert waren.

Zu Beginn der US-Präsenz in Crailsheim lösten die Kasernen-­Pläne keine Begeisterungsstürme in der Bevölkerung aus – ganz im Gegenteil: „Das Vorhaben stieß auf große Ablehnung in der Bevölkerung“, sagte Stadtarchivar Folker Förtsch bei der Buchvorstellung im Forum in den Arkaden: „Dass man in einer vom Krieg zerstörten Stadt nicht unbedingt auf eine Garnison der Besatzungsmacht erpicht war, die zudem viel Grund und Boden in Anspruch nahm, ist nachvollziehbar.“

Das Verhältnis zwischen Crailsheimern und US-Amerikanern änderte sich aber im Laufe der Jahre. Tausende von Soldaten stellten zudem einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für einheimische Geschäfte und Wohnungsvermieter dar, bis zu 200 deutsche Zivilangestellte fanden einen Arbeitsplatz in der Kaserne.

„Aus Besatzern wurden letztlich Freunde“, bilanzierte Stadtarchivar Förtsch. Das belegt nicht zuletzt auch die erstaunlich hohe Zahl von 585 deutsch-amerikanischen Eheschließungen in Crailsheim.

Schon vor 25 Jahren begann Ric Badal mit seinen Aufzeichnungen zur Geschichte der Kaserne, wo der 1948 geborene Fotograf mit kubanischen Wurzeln etliche Jahre lang selbst stationiert war. Zur Buchvorstellung war auch der letzte Kommandeur Oberst Charles A. Seland angereist.

Die Schattenseiten

Neben einer Dokumentation aller in Crailsheim stationierten US-Einheiten besticht das reich illustrierte, auf Deutsch und Englisch erschienene Werk nicht nur mit einer umfangreichen Chronik der McKee Barracks, sondern auch mit Schilderungen aus dem Alltag der US-Soldaten.

Der Autor blendet auch nicht die Schattenseiten der McKee Barracks aus: In dem Buch werden einige Fälle geschildert, die vom Vandalismus an den Blumenkästen der Jagstbrücke bis hin zu Vergewaltigungen und tödlichen Schießereien reichen.

Einen ganz besonderen Glanzpunkt bei der Buchpremiere setzten die Zwillingstöchter von Ric Badal: Danielle Schubert, Jennifer Laycock und ihr Mann Andy, der zur weltbekannten britischen Formation „Flying Pickets“ zählt, intonierten a cappella zwei Songs. Das letzte „Wort“ hatte indes der Badal-Schwager Otto Walch, der nach dem Trompetensignal für das Wecken auch den Zapfenstreich blies.

Info Das 272 Seiten umfassende Buch „McKee Barracks Crailsheim 1952-1994“ aus dem VDS-Verlag in Neustadt/Aisch gibt es im HT-Shop, im Stadtarchiv und im Buchhandel.