Crailsheimer Stadtblatt SWP siegt gegen die Stadt

Crailsheim / Andreas Harthan

Der Bundes­gerichtshof urteilt, dass ein Mitteilungsblatt nicht wie eine Zeitung daherkommen darf.

Am Donnerstag, am 50. Geburtstag des „Stadtblatts“, war es dem SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzenden Gernot Mitsch nicht nach feiern zumute, denn der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat den mehrjährigen Rechtsstreit zwischen der SÜDWESTPRESSE und der Stadt zugunsten des Zeitungsverlags entschieden. Wie schon das Landgericht Ellwangen und das Oberlandesgericht Stuttgart ist auch der Bundesgerichtshof der Auffassung, „dass eine Kommune nicht berechtigt ist, ein kommunales Amtsblatt kostenlos im gesamten Stadtgebiet verteilen zu lassen, wenn dieses presseähnlich aufgemacht ist und redaktionelle Beiträge enthält, die das Gebot der ‚Staatsferne der Presse’ verletzen.“

Dieses Gebot ist im Artikel 5 des Grundgesetzes fixiert. Erst vor wenigen Tagen hatte Stadtrat Mitsch in seiner Haushaltsrede bedauert, dass es dem „Stadtblatt“ künftig wohl nicht mehr erlaubt ist, einen so umfangreichen redaktionellen Teil zu haben wie es die Bürgerinnen und Bürger gewohnt sind. Mitsch sprach von einem „Kampf“, der verloren gegangen sei.

„Gewinn und Niederlage“

Für Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer ist das Karlsruher Urteil „Gewinn und Niederlage zugleich“. Einerseits habe die Stadt den Prozess in letzter Instanz verloren. „Andererseits haben wir auch etwas Wichtiges gewonnen – nämlich Rechtssicherheit“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Die Stadt habe „eine Richtschnur erhalten, die Zulässiges und Unzulässiges trennt“. Konkret bedeute das BGH-Urteil für das „Stadtblatt“, „dass nur über Inhalte und Themen berichtet werden kann, die unmittelbaren Bezug zu städtischem Verwaltungshandeln haben“.

Der Stadt sei es immer darum gegangen, mit dem „Stadtblatt“ den grundgesetzlichen Auftrag zur Stärkung und Förderung der örtlichen Gemeinschaft zu erfüllen. Der Gemeinderat habe mit dem städtischen Mitteilungsblatt gegen das abnehmende Interesse an Kommunalpolitik und die sinkende Wahlbeteiligung angehen wollen. Es habe jedoch nie die Absicht bestanden, „das hohe Gut der Pressefreiheit zu beeinträchtigen“. Doch genau diese Gefahr hat der Bundesgerichtshof gesehen. Das „Stadtblatt“ gehe mit seinen redaktionellen Beiträgen über das zulässige staatliche Informationshandeln hinaus, heißt es in einer Pressemitteilung des obersten deutschen Gerichtes.

