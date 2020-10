Grammatikübungen können so weh tun wie ein Zahnarztbesuch nach übertriebenem Zuckerwatte-Genuss – zumindest, wenn sie vom Oktober 2020 handeln. Befassen wir uns also mit dem schmerzhaften Konjunktiv II, dem Irrealis der Gegenwart, der sich wie ein Bohrer in den Schmelz der Hohenloher Herzen rammt: „Wenn wir gerade nicht mitten in einer Pandemie stecken würden, begänne am Samstag die Muswiese.“ Für die Realitäts- und Grammatikverweigerer unter uns: Wir stecken mittendrin, die Muswiese beginnt nicht. Zum ersten Mal seit den dunklen Jahren des Zweiten Weltkriegs ist der schönste Jahrmarkt der Welt abgesagt.

Noch einmal Konjunktiv II, diesmal aber kein Irrealis: „Ich würde mich angesichts der Muswiesen-Liebe der Zentralhohenloher wundern, wenn es nicht allerhand private Schlachtplatten-Gelage gäbe." Ja, in mancher Küche rund um Musdorf wird in den nächsten Tagen sicherlich das Kraut vor sich hin dampfen, der eine oder andere wird seinen längst eingereichten Muswiesen-Urlaub trotz allem nehmen, sich am Abend einen Kirschlikör einschenken und wärmenden Gedanken an schöne Stunden am Schlebach-Stand nachhängen.

Kein offizieller Ersatz

Offizielle Ersatz-Angebote wie im Falle des Fränkischen Volksfests den September-Markt, das Konzert und das Feuerwerk in Crailsheim, gibt es vonseiten der Gemeinde Rot am See nicht. Zu groß wäre das Risiko, in Musdorf wahre Menschenmassen unter Corona-Bedingungen händeln zu müssen. Gleichwohl: Einige Trostpflaster für klaffende Wunden werden von privater Seite bereitgelegt.

Da ist der virtuelle Jahrmarkt der Südwest Presse Hohenlohe im Internet unter der Adresse www.muswiese-einmal-anders.de zu nennen. Auf dieser Plattform, die von Samstag an und auch am eigentlichen Ruhetag zugänglich ist, können Händler, Schausteller und Aussteller mit ihren Kunden in Kontakt kommen. Wer sonst durch die Budengassen schlendert und nach dem einen oder anderen Muswiesen-Angebot Ausschau hält, wird nun hoffentlich im Netz fündig. Die Gemeinde und der Bund der Selbstständigen Rot am See haben das Projekt unterstützt, Künstler Darius „Koval" Kowalik hat einen gezeichneten Festplatz hingezaubert. Zusätzlich zu den Ständen gibt es Bilder und Geschichten aus den vergangenen Jahren. Und wer will, kann sich kostenlos einen Parkplatz buchen und dort einen Gruß an die anderen Gribbl hinterlassen.

Marktstände in Kirchberg

Analoger geht's am und im Kino Klappe in Kirchberg zu. Dort steht von Freitag an eine „kleine Muswiese" auf dem Programm – sogar mit Marktständen, an denen am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 21 Uhr unter anderem Socken, Korbwaren und Keramik angeboten werden. Auch die beliebte Maroni-Bar steht bereit. Zur selben Zeit und ebenfalls am Sonntag von 17 bis 21 Uhr hat die Wiesenküche mit Schlachtplatte und anderen traditionellen Gerichten geöffnet. Am Sonntag um 10 Uhr steht ein Weißwurstfrühstück mit Blasmusik auf dem Programm.

Muswiesen-Film ist heute schon ein Klassiker

Wie es sich für ein Kino gehört, können die Besucher auch cineastisch in den Jahrmarkt eintauchen: Der Muswiesen-Film „Immer wie nie“, den Cornelius Braitmaier 2009 gedreht hat, wird am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 20.30 Uhr und am Sonntag wiederum um 18 Uhr gezeigt. „Neben den festen Attraktionen, vom Muswiesenlauf über den Metzgerstanz bis zur Mittelstandskundgebung des BDS, zeigt der Film auch eine Muswiese wie sie der Besucher nicht zu Gesicht bekommt.

Wie sich Gemeinde, Bewohner und Gastwirte auf den Ansturm Hunderttausender Besucher vorbereiten. Warum Schweine keine Muswiese feiern und Metzger tanzen. Wie ein Pfarrer aufs Hochseil kommt und Händler in die Kirche. Warum Socken wie Butter sind und Schwiegermutterkäse unterhaltsam ist. Wie ruhig der Ruhetag wirklich ist und welche Maße Miss Muswiese haben sollte“, schreibt das Kino in einer Pressemitteilung zu dem Film, der längst ein Klassiker ist.

Süßes und Socken

Klassiker – nämlich Schlachtplatte und Hausmacher-Bratwürste – stehen auch auf der Speisekarte des „Lamm“ in Rot am See, das die Muswiesen-Zeit nicht sang- und klanglos verstreichen lassen will. Unter dem Motto „Ganz ohne Süßes und Socken geht es nicht!“ stehen von Dienstag, 13., bis Sonntag, 18. Oktober, jeweils von 10 bis 19 Uhr die Stände der Muswiesen-Beschicker Sabine Wirblich (mit Süßem) und Dieter Schenk (mit Socken) vor der „Lamm“-Scheune.

Und die Familie Lutz veranstaltet noch am Freitag und morgen ein Schlachtfest im „Adler“ in Rot am See, auch mit Abholung.

Bleibt zum guten Schluss eine weitere, nun hoffnungsvolle Grammatik-Übung: Futur II. „Rückblickend wird das Muswiesen-Jahr 2020 einfach ein kurzer, böser Traum in der langen, 2021 fortgesetzten Geschichte des Jahrmarkts gewesen sein.“

Beilage begleitet die Muswiese

Alle genannten Kneipen und Wirtschaften halten sich natürlich an die Corona-­Hygieneregeln. Wer in der „Klappe“ (Telefon 0 79 54 / 92 55 66), im „Lamm“ (Telefon 0 79 55 / 23 44) oder im ­„Adler“ (Telefon 0 79 55 / 4 48), sollte reservieren. Am Samstag liegt dem HT – Ausfall hin, Corona-Pandemie her – ein Sonderheft zu Muswiese und zum virtuellen Angebot der Südwest Presse Hohenlohe bei.