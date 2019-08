Das Stuttgarter Opfer lebte früher im Landkreis Hall, Ex-Frau und Tochter wohnen heute noch dort.

Am 31. Juli soll ein 28-Jähriger in Stuttgart nach einem Streit einen ehemaligen Mitbewohner auf offener Straße mit einem Samurai-­Schwert getötet haben. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter wenige Stunden später in der Nähe des Tatorts. Er sitzt in Untersuchungshaft und hat die Bluttat, die bundesweit für Entsetzen sorgte, gestanden. Ein Richter ­erließ Haftbefehl. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Motiv in der persönlichen Beziehung zwischen den beiden Männern liegt.

Schwert-Angriff am Fasanenhof Ermittler: Persönliches Motiv hinter Schwertattacke Die Hintergründe der tödlichen Schwertattacke in Stuttgart sehen die Ermittler im persönlichen Bereich. Religiöse oder politische Motive könnten ausgeschlossen werden.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 36-Jährigen, der in Kasachstan geboren wurde. Nach Recherchen unserer Zeitung lebte der Mann bis 2007 in Schrozberg, seine Eltern bis 2008. Dann gingen sie in den benachbarten Main-Tauber-Kreis, wo sie noch heute wohnen. Er blieb im Landkreis Schwäbisch Hall, zog an einem anderen Ort mit Frau und Tochter zusammen. Später ging die Ehe in die Brüche. Ex-Frau und Tochter wohnen heute noch im Landkreis, ihn zog es nach Stuttgart. Die Eltern denken nun darüber nach, in die Nähe von Stuttgart zu ziehen, wo ihr Sohn begraben liegt.

Spendenaktion für die Tochter des Opfers

„In tiefer Trauer – Deine Landsleute“ – so lautet die Inschrift auf dem Kranz, den die Deutsche Jugend aus Russland niederlegte. Neben diesem Jugendverband beteiligen sich unter anderem die Landesgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Verein Juwelt an einer Spendenaktion, um die traumatisierte Tochter zu unterstützen. Denn die Elfjährige musste die schreckliche Tat mitansehen, sie hatte gerade Ferien und besuchte ihren Vater.

Das könnte dich auch interessieren:

Toter in Syrlinstraße Polizei Ulm bestätigt Einsatz - Fremdverschulden ausgeschlossen Am Dienstag hat ein Zeuge von einem Toten in der Syrlinstraße in Ulm und einem Polizei-Einsatz berichtet. Die Polizei bestätigt das und schließt Fremdverschulden aus.

Toter bei Forchtenberg Feuerwehr kann toten Mann aus Kocher bergen Am Mittwochnachmittag ist der Mann in dem Fluss entdeckt worden.