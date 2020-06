Das Innenministerium in Stuttgart hat keinerlei Belege dafür, dass es im April oder Mai von coronainfizierten Bewohnern der Sammelunterkunft in Schrozberg Verstöße gegen Quarantänemaßnahmen gab. Die Hohenloher AfD-Landtagsabgeordneten Udo Stein und Anton Baron hatten in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung behauptet, dass es zu Verstößen gekommen sei, dass ein „massiveres Polizeiaufgebot“ die Quarantäne „durchsetzen“ musste und „abgängige Asylbewerber“ in die Unterkunft zurückbringen musste.

keine Rückführungen gab. Auch die Behauptung der beiden AfD-Politiker, dass es außerhalb der Unterkunft Partys gab, bei denen Alkohol konsumiert wurde, kann das Ministerium nicht bestätigen. Weder das Landratsamt noch das Polizeipräsidium wüssten von solchen Veranstaltungen. Die AfD-Politiker stützen ihre Behauptung, es habe „offensichtliche Verstöße“ gegeben, auf Beobachtungen von Bürgern, die wiederum sie informiert hätten. Wolf im Kreis Hall Landtagsabgeordnete fordern Landesunterstützung für Betroffene Landkreis Schwäbisch Hall Das Innenministerium schreibt in seiner Antwort, dass esgab. Auch die Behauptung der beiden AfD-Politiker, dass es außerhalb der Unterkunft Partys gab, bei denen Alkohol konsumiert wurde, kann das Ministerium nicht bestätigen. Weder das Landratsamt noch das Polizeipräsidium wüssten von solchen Veranstaltungen. Die AfD-Politiker stützen ihre Behauptung, es habe „offensichtliche Verstöße“ gegeben, auf, die wiederum sie informiert hätten.