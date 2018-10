Saisonstart Striptease ganz ohne Erotik

Crailsheim / Ursula Richter

Die drei Schweizer von „Starbugs-Comedy“ werden in Jagstheim noch vor Beginn der Veranstaltung ihrem Klischee gerecht. „Es ist 20.30 Uhr. Geht es jetzt los?“, fragen sie hinter der Bühne. Schweizer Pünktlichkeit also. Das ist aber auch das Einzige, was im herkömmlichen Sinn an die Alpenrepublik erinnert. Eine dunkle Bühne, überdimensionale schwarze Trainingsanzüge aus Fallschirmseide mit Kapuzen, die das halbe Gesicht verdecken, und Gangster-Rap: Der Breakdance-Auftritt begeistert sofort das Publikum und veranlasst zu Szenenapplaus.

Die Harte-Jungs-Nummer gerät ins Schlingern, als Wassilis Reigel die Hose herunterrutscht. Der Berner mit der griechischen Mutter gleitet in den Slapstick, Fabian Berger und Martin Burtscher lassen sich anstecken. Das Tölpelhafte dekonstruiert die ganze Situation. Man fängt sich wieder beim virtuos interpretierten „Gangnam Style“. Das Publikum ist gewonnen.

Karin Grobshäuser und Hans-Hermann Eckert ist das in Stuttgart und Öhringen genauso gegangen: „Das hat uns unheimlich gefallen. Eine fulminante Show.“ Und da bei Kultic das Verursacherprinzip gilt, führte ihr Vorschlag dazu, dass sie die Veranstaltung in der Jagstauenhalle organisierten. „Im Prinzip ist das ohne Worte“, so Eckert.

Wassilis Reigel hat einige etwas zerfledderte DIN-A6-Zettel, von denen er ab und zu ziemlich willkürlich etwas abliest: „Wir sind nun am Ende unserer Veranstaltung.“ Das sind alles Lacher im Publikum. „Wir machen jetzt ein Stage Upgrade. Das ist englisch und heißt Stage Upgrade.“

Eine schwarze Wand, etwa einen Meter hoch und drei Meter breit, wird aufgebaut. Mit weißer Mütze schaut der Comedian von hinten gerade noch darüber, die Finger beider Hände erscheinen und wandern auf der Oberkante der Wand entlang. In bester Pantomimenart beginnen sich die Körperteile zu verselbstständigen und erreichen Abstände zum Kopf, die immer mehr Gelächter hervorrufen, je physiologisch unwahrscheinlicher sie werden.

Diese stille Kunst wird vom Publikum genauso genossen wie eine Westernnummer: die beiden Komiker auf wiehernden, an ihnen herunterhängenden Pferden – „two Swizzermen on horseback“ – und Reigel als Indianer, der meist vergeblich versucht, Blockflöte zu spielen.

Jämmerliche Blockflötentöne

In dem Running Gag, der auch im weiteren Verlauf des Abends nicht langweilig wird, zieht er in den unmöglichsten Situationen immer wieder eine Blockflöte heraus und spielt tatsächlich ein paar ziemlich jämmerliche Töne auf ihr.

Dieser musikalische Tiefpunkt kontrastiert deutlich mit der sonstigen perfekten akustischen Performance. Eine überzeugende Tanznummer mit Plastikpuppen – eher für Männer in diesem Fall – wird zu „Rock around the clock“-Klängen gegeben. Einer der drei, meistens ist es Riegel, zieht den Kürzeren, seine Puppe lässt sich erst nicht aufblasen, dann ist sie fett und zerplatzt auch noch. Mit schiefem, sympathischem Grinsen ist er der eigentliche Clown der Truppe.

Die Geburt der „Starbugs-Comedy“ aus dem Geist des Breakdance, der Pantomime und der Clownerie ist geglückt. Auch Nummern wie ein Striptease hinter der schwarzen Wand – mit viel Tease, ohne Strip – und gänzlich ohne Erotik feuern das Publikum zu rhythmischem Klatschen, Beifall, Pfiffen und Jubelrufen an. Besucher Thomas Grünbacher ist „nicht so der Fan von den Striptease-Sachen“. Aber er fand den Abend erfrischend: „Die Effekte sind gut aufeinander abgestimmt.“ Seine Begleiterin Elena Herzog konnte sich auch für den Striptease erwärmen: „War wunderbar“, lacht sie. „Die Zeit ist wie verflogen.“ Und beide sind sich einig: Es hat sich gelohnt.