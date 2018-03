Bahn Strecke wird teilweise gesperrt

Crailsheim / pm

Die Deutsche Bahn erneuert von Montag, 19. März, bis Freitag, 13. April, die Gleise im Abschnitt Jagstzell-Crailsheim und Weichen im Bahnhof Crailsheim sowie Bahnübergänge zwischen Goldshöfe und Crailsheim. Aufgrund dieser Arbeiten muss die Strecke abschnittsweise gesperrt werden. Es kommt zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:

Fernverkehr (vom 26. März bis 6. April): Mehrere Züge der IC-Linie 61 (Karlsruhe–Nürnberg) werden jeweils von Montag bis Freitag zwischen Stuttgart und Crailsheim über Backnang umgeleitet und die Zwischenhalte entfallen.

Regionalverkehr (vom 24. März bis 8. April): Am 24. März ist der Abschnitt Goldshöfe-Crailsheim betroffen. Zwischen beiden Bahnhöfen verkehren Ersatzbusse. Vom 25. März bis 8. April ist nur der Streckenabschnitt Ellwangen-Crailsheim betroffen. Während dieser Zeit fahren Busse des Ersatzverkehrs.

Zusätzlich finden vom 23. bis 25. März im Bahnhof Ulm Weichenarbeiten statt. Dadurch ist die Strecke Langenau-Ulm gesperrt.

Die Busse halten in Goldshöfe (Bahnhof), Schwabsberg (Lamm), Schrezheim (Bahnhof), Ellwangen (ZOB), Jagstzell (Bahnhof) und in Crailsheim (ZOB). Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht möglich.

Info Mehr dazu unter ­

www.deutschebahn.com/bauinfos.