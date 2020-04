Es begann ganz normal: Das Ingersheimer Storchenpaar machte sich Ende Februar auf Wohnungssuche. Weil das Nest auf dem Crailsheimer Rathausdach noch frei war, zog es hier ein. „Es sah alles nach Umzug aus“, so der Storchenbeauftragte des Naturschutzbunds, Helmut Vaas. Allerdings war das Ingersheimer Paar nur tagsüber in Crailsheim. Deshalb konnte die Crailsheimer Störchin auf ihrem alten Nest übernachten, als sie am 26. Februar vom Winterurlaub zurückkam. Sie wollte bleiben, behauptete sich in mehreren Kämpfen und vertrieb die Ingersheimer. Das Paar zog sich an seinen alten Platz auf dem Mobilfunkmasten in Ingersheim zurück.

Doch immer wieder schaute das Ingersheimer Männchen auf dem Rathausdach vorbei – beobachtet von der Storchen-Webcam. Am 4. März ließ die Crailsheimer Störchin das Männchen erstmals zu sich ins Nest. Das Ingersheimer Weibchen blieb allein. Kein Problem, meinte Vaas. Die Ingersheimer Störchin werde ein neues Männchen finden.

Storchenmännchen spielte ein doppeltes Spiel

Alles gut? Mitnichten. Der Storchenmann verschwand immer wieder aus den Augen der Rathaus-Webcam. Manchmal war er sogar über Nacht weg. Und weil Helmut Vaas nichts entgeht, bemerkte er schnell, dass der Storch ein „böser Bube“ war, der „doppeltes Spiel“ trieb. Er flog munter zwischen den Nestern hin und her und beglückte beide Damen.

In Crailsheim purzelten indes die Eier ins Nest – am 24. März das erste. Die Ingersheimer Störchin blieb immer öfter alleine. Bahnte sich ein Drama an? Nein, denn seit dem 29. März heißt es: Ende gut, alles gut. In Ingersheim ist ein neues Männchen am Start. Anwohner beobachteten Paarungen. Aber auch, dass das alte Männchen immer wieder seinen gewohnten Abstecher nach Ingersheim macht – und unverrichteter Dinge wieder abziehen muss.