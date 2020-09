FDP-Politiker aus Crailsheim musste gleich in den Untersuchungsausschuss, der die Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg klären soll. Welpenschutz gibt’s in der Politik nicht. Diese Erfahrung musste auch Stephen Brauer , der vor zwei Jahren als Nachfolger von Dr. Friedrich Bullinger in den Landtag nachgerückt ist, machen. Kaum im Parlament, ging’s auch schon zur Sache, derausmusste gleich in den Untersuchungsausschuss, der die Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg klären soll.

Brauer hat den Sprung ins kalte Wasser nach eigener Einschätzung gut verkraftet und sich auch schnell Anerkennung in der zwölfköpfigen FDP-Fraktion verschafft. Dafür spricht auch, dass er zum finanzpolitischen Sprecher gewählt und gleich in drei Ausschüsse entsandt worden ist (Finanzen; Wissenschaft, Forschung und Kunst; Petitionen). Brauer spricht von einem „Vertrauensvorschuss“ der Fraktion, dem er nun gerecht werden will, indem er sich intensiv in eine Vielzahl von Themen einarbeitet.

Der Mensch im Mittelpunkt

Die ersten beiden Jahre im Landesparlament seien durchaus anstrengend gewesen, erzählt der Jubilar, aber er habe ein gutes Gefühl, und sei fest entschlossen, sein Mandat bei der Wahl im nächsten Jahr zu verteidigen. Was dem Berufsschullehrer (dessen Dienstverhältnis gerade ruht) in der Anfangszeit als Abgeordneter zweifellos zugutegekommen ist, ist seine Erfahrung als Kommunalpolitiker. Er ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag und Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes.

Politiker zu werden? Da gab es nicht so etwas wie ein Erweckungserlebnis, erzählt der Diplom-Handelslehrer. Zum einen habe er schon immer gerne Kontakt mit anderen Menschen gehabt und sei auch deshalb Lehrer geworden, zum anderen habe er sich während des Studiums intensiv mit dem Verhältnis von Staat zu Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigt.

Dass er bei der FDP gelandet ist, sei auf deren Menschenbild, das von Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft geprägt sei, zurückzuführen. „Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen“, fasst er sein Verständnis von Politik in einem Satz zusammen. Das bedeutet nicht, dass er dem Staat nur eine Nachtwächterrolle zubilligt. „Ich habe nichts gegen einen starken Staat“, unterstreicht er, doch der müsse an der richtigen Stelle agieren.

Und schon ist das Gespräch bei einem Thema gelandet, das ihn in diesem Jahr massiv beschäftigt: der Corona-Pandemie. Ja, sagt Brauer, der Staat müsse finanzielle Anreize geben für eine durch die Auswirkungen der Seuche geschwächte Wirtschaft. Aber: Der Staat sei nicht der bessere Unternehmer. Er dürfe sich nicht auf Dauer in wirtschaftliche Belange einmischen. Ja sagt Brauer auch zu höheren Kreditaufnahmen wegen Corona in Bund und Ländern. Aber: Das müsse zeitlich und inhaltlich klar begrenzt sein, „sonst brechen alle Dämme“.

FDP-Landtagsabgeordneter Stephen Brauer ist wieder fit: „Wir müssen so bald wie möglich zur Normalität zurückkehren“ Crailsheim Der Parlamentarier wird beim Thema Corona sehr nachdenklich. Er war der erste Landtagsabgeordnete, der an dem Virus erkrankt ist , musste ins Krankenhaus, kam nicht mehr ohne Sauerstoffzufuhr aus. Er habe damals Angst gehabt, bekennt er. Geht deshalb kein Risiko ein, hat die für heute geplante Geburtstagsfeier abgesagt. Ist für schnelle regionale Lockdowns, wenn Infektionszahlen ansteigen. In der Woche, in der er im Krankenhaus war, sind dort drei Menschen an Corona gestorben. Das vergisst man nicht, sagt er. Immerhin: Am kommenden Dienstag gibt die FDP-Fraktion im Landtagsfoyer ihm zu Ehren einen Empfang.

Großer Respekt

Gerner als über seine Corona-Erkrankung spricht Brauer über die vielen Kontakte mit den unterschiedlichsten Menschen im Wahlkreis. Was ihm da an Schicksalsschlägen, an Lebensleistungen, an Mut, Wille, Engagement und Durchhaltevermögen begegne, löse bei ihm „größten Respekt“ aus. Und diese Begegnungen, fügt er hinzu, „lassen mich immer liberaler werden“. Liberaler gar nicht so sehr in einem (partei-)politischen Verständnis, sondern im Sinne von toleranter – als Beschreibung der Erkenntnis, dass es die unterschiedlichsten Lebensläufe gibt, denen mit Toleranz und Respekt zu begegnen sei. Hat diese Haltung was mit dem Alter zu tun? Wohl schon, sagt Stephen Brauer, der heute ein halbes Jahrhundert alt wird. Aber eben auch damit, dass ihn die Menschen in ihrer Vielfalt schon immer fasziniert haben.