Die Vögel zwitschern, Buschwindröschen und Lerchensporn blühen, der Waldboden ist so saftig grün, wie er es nur im Frühling sein kann. Dass der Vorfrühling gerade an Jagst und Gronach berauschend schön sein kann, wissen Lothar Schwandt und Jürgen Buscher. Deshalb haben sie zum Spaziergang an...