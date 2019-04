Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 4. April, ob Crailsheim einen aufwendigen Stadtstrand bekommt.

Der Antrag von jungen Stadträten aus mehreren Fraktionen könnte Erfolg haben. Der Bau- und Sozialausschuss fasste am Montag den Beschluss, dem Gemeinderat zu empfehlen, die Planung eines Stadtstrandes in der Jagstaue auf den Weg zu bringen (Bistro-Variante). Die Entscheidung, ob das Vorhaben weiter verfolgt wird, trifft das Stadtparlament in seiner Donnerstagssitzung (Ratssaal, 18 Uhr). Die Einrichtung könnte, so Bürgermeister Jörg Steuler, im Sommer 2020 in Betrieb gehen.

In einer vom Gemeinderat im vergangenen Jahr in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie hält der Experte Ingo Wessel drei Varianten für denkbar: einen Kiosk, für den die Stadt 50.000 bis 70.000 Euro ausgeben müsste, ein Bistro, für das schon 150.000 Euro aufgebracht werden müssen, oder ein Bootshaus, das mit 600.000 bis 900.000 Euro zu Buche schlägt.

Bildergalerie Bademode: Modisch am Strand Bilderstrecke öffnen

Der Standort für die Gebäude ist in allen drei Fällen an dem Fuß- und Radweg, der vom ZOB durch die Jagstaue zur neuen Brücke an der Grabenstraße führt. Hier würde links und rechts des Weges – in der Nähe des Flusses und am Ufer des Modellbootsees – flächig Sand aufgeschüttet, sodass ein sogenannter Stadtstrand entsteht. Am Jagstufer würden Holzstufen angelegt, sodass Besucher wenigstens die Füße ins Wasser baumeln lassen könnten. An einen Badebetrieb ist nicht gedacht – weder in der Jagst noch im See.

„Knappe Sache“

Die große Mehrheit des Bauausschusses unterstützt das Vorhaben, doch viele Stadträte haben ein bisschen Bauchweh. Auf die Fragen der CDU-Stadträte Gerhard Neidlein und Klaus-Jürgen Mümmler, ob denn bei einem eher kurzen Saisonbetrieb der Pächter genügend Geld erwirtschaften könne, antwortete Wessel so: „Das ist eine knappe Sache.“ Klar sei, so der Experte, dass mit dem Stadtstrand „keiner reich wird“. Er könne sich aber schon vorstellen, dass das Projekt für eine Gruppe von Gastronomen aus der Stadt oder der Region interessant ist – quasi als Ergänzung zum normalen Wirtshausbetrieb.

Crailsheim Ist der Haushaltsplan nur ein Märchenbuch? Die Diskussion über den Entwurf des Nachtragsetats für 2018 entwickelt sich zu einer Generaldebatte.

Für die Stadträte Wolfgang Ansel (SPD) und Markus Schmidt (Grüne) ist die entscheidende Frage die, ob ein Stadtstrand Crailsheim attraktiver macht. Während das für Ansel feststeht, ist sich Schmidt noch nicht ganz sicher. Seine Fraktionskollegin Charlotte Rehbach hingegen malte in den schönsten Farben aus, wie anziehend der Stadtstrand gerade für Familien sein könnte.

Bürgermeister Jörg Steuler stellte auf Nachfragen von Stadträten klar, dass für die Stadt, abgesehen vom jährlichen Austauschen des Sandes, keine Folgekosten entstehen.

Das könnte dich auch interessieren: