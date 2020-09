Stimmt der Gemeinderat in seiner Donnerstagssitzung der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hofwiesenstraße/Haller Straße“ zu? Ob alle Stadträte Ja sagen, hängt maßgeblich davon ab, ob am Dienstag Informationen über das Vorhaben an sie geflossen sind. CDU-Stadtrat Uwe Berger hatte in der Sitzung des gemeinderätlichen Bauausschusses am Montag behauptet, dass es einen unterschiedlichen Informationsstand bei den Stadträten gebe. Bürgermeister Jörg Steuler sagte zu, dass am Dienstag weitere Infos folgen. Davon, kündigte Berger an, wird die CDU-Fraktion ihre Haltung in der Gemeinderatssitzung abhängig machen.

Schon im Vorfeld des Hangarverkaufs hatten Thomas und Hermann Stegmaier berichtet, dass das Unternehmen vor einer Reorganisation steht und Aktivitäten am Firmensitz in Roßfeld bündeln möchte. Stefan Markus, Ressortleiter Stadtentwicklung, hat in der Ausschusssitzung Visualisierungen eines vierstöckigen Neubaus an der Haller Straße gezeigt. Der Investor habe eine „baureife Planung“ vorgelegt, was in diesem frühen Stadium des Verfahrens ungewöhnlich sei. Ziel der Verwaltung sei es, auf dem Gelände eine „gewerbliche Nachverdichtung“ zu ermöglichen, wobei die Zahl der Stockwerke bei den Gebäuden, die in Richtung Ort errichtet werden, abnehmen sollte.

Gegen bauliche Aktivitäten auf dem Grundstück hat auch der Ortschaftsrat nichts, betonte Ortsvorsteher Hartmut Werny, doch vier Stockwerke seien „überdimensioniert“. Das Gremium plädiert für höchstens zwei Geschosse.