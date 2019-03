Menschen Stefan Rimpf und „der schönste Beruf“

Von Birgit Trinkle

Stefan Rimpf war 29 Jahre alt, als er Crailsheim 1987 endgültig den Rücken kehrte. Was er hier gelernt hat, als Bub auf der Baustelle seines Vaters, als Mechaniker-Lehrling bei Bosch, das hat er mitgenommen, und das hat sein ganzes Leben bestimmt: Es gibt immer eine Lösung, für jedes Problem.

Mit 29 hatte der junge Mann schon einiges geleistet. Nach dem Hauptschulabschluss in der Eichendorffschule hat er sich an der Berufsfachschule die Mittlere Reife erarbeitet, dann das Fachabitur, einen Abschluss an der FH und ein Studium der Architektur an der Uni Stuttgart. Ganz nebenbei hatte er es an der Trompete zu einigem Können gebracht, spielte in der Jugendkapelle und in der Stadtkapelle. Als Mitglied der Showband Sepp-Fischer-­Combo bestritt er den Volksfestmontag, Bälle und Galaabende, was die Finanzierung des Studiums sicherte. Er hat die Band geliebt und Crailsheim gemocht. Er wäre hier auch ein guter Maschinenbauingenieur geworden, sagt Stefan Rimpf.

Weichenstellung

Aber mit 29 Jahren war er bereits mit seiner Beate verheiratet, Architektin wie er. Um dem Schwiegervater zu helfen, der seiner todkranken Frau beistand, zog das junge Paar 1992 nach Eckernförde und übernahm kurzfristig dessen kleines Büro. Zwei Jahre lang arbeitete Rimpf dann in einem Stuttgarter Büro, bevor es mit den ersten beiden Söhnen endgültig nach Eckernförde ging.

Angefangen beim Hantieren mit Hammer, Nägeln und Fuchsschwanz als Siebenjähriger über das Vorpraktikum beim Crailsheimer Architekturbüro Mönch und Sperr bis hin zur Beteiligung am Bau der ersten großen Flughafenhalle in Stuttgart hatte alles in Stefan Rimpfs Leben ihm die Überzeugung mitgegeben, dass das Bauen sein Leben und seine Liebe war. Es war also nur konsequent, das umzusetzen. Und so wurde Crailsheim ein Teil seiner Vergangenheit, den er bei Besuchen gern aufleben lässt, der aber auch sehr weit weg ist.

Im norddeutschen Gürtel

Heute führt er neben dem Büro in Eckernförde Niederlassungen in Hamburg und Greifswald. Mit 27 Mitarbeitern und seinem Sohn Valentin übernimmt er Aufträge von der westlichen Nordseeküste bei Helgoland bis nach Ahlbeck kurz vor der polnischen Grenze. Bekannt sind seine Eingangshalle für den Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen. 130 Büros hatten sich beworben, fünf wurden zum Wettbewerb eingeladen: Rimpf war es dann, der das Empfangsgebäude Mitoseum in Form einer Urzelle des Lebens auf der Erde baute – eine transparente, organisch wirkende Konstruktion, die ähnlich wie die Allianz-Arena in München mit einer Stahlkonstruktion arbeitet und mit einer Luftkissenfolie als transparente Zellenwand.

Gebäude in Form eines Wals

Auch der „Wal“ war so ein Prestigeprojekt, eine Indoorspielhalle in Friedrichskoog, der er die Form eines riesigen Meeressäugers gegeben hat, oder das Meßmer Momentum in Hamburgs Hafen-City. Er hat die historischen Bahnhöfe in Kiel und – unter abenteuerlichen Bedingungen im laufenden Betrieb – am Hamburger Dammtor saniert. Derzeit baut er das Hamburger Rathaus barrierefrei um. „Sie machen immer die besonderen Projekte“, hat ihm mal jemand gesagt. Nein, meint er, er mache einfach aus jedem Projekt etwas Besonderes.

In Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein hat er mit seinem ökologischen Bauen dezentrale Expo-Projekte erstellt. Wann immer es möglich ist, arbeitet er mit nachwachsenden Rohstoffen wie Naturhölzern. Das viele Grün in, an und auf seinen Gebäuden ist fast schon ein Markenzeichen. Sein ganzer Stolz ist ein Seniorenzentrum, das als vertikales Dorf entstanden ist. 106 Wohneinheiten sind dort thematisch als Häuser angelegt, und die Menschen gehen, so Rimpf, ganz anders miteinander um als in Gebäudekomplexen, in denen sie sich aufgegeben fühlen, am Ende ihres Lebens angelangt, auf eine Zimmernummer reduziert. „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, sagt er, als er von diesem Projekt erzählt.

Längst ist Rimpf Generalplaner. Das heißt, bis hin zu Elektroplanung und Haustechnik kommt alles aus einer Hand. So kann der 60-Jährige denn auch Terminzusagen machen, über die andere den Kopf schütteln: Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Das hat ihn nicht nur die Lehrzeit in Crailsheim gelehrt, auch die jahrzehntelange Berufserfahrung. Unzählige Preise hat sein Büro erhalten, unter anderem einen Denkmalschutzpreis für sein eigenes Büro, einen umgebauten historischen Speicher.

Einer seiner Schwerpunkte ist der Gesundheitsbereich: Dutzende Kliniken, OP-, Demenz- Reha- und Gesundheitszentren wurden gebaut oder so saniert, dass die genesenden Patienten möglichst wenig vom hocheffizienten, möglichst wirtschaftlichen Betrieb mitbekommen, im Extremfall mit einer Notaufnahme in unmittelbarer Nähe und im Wissen, dass ein Baustellenunfall Menschenleben in Gefahr bringen kann. Weitere Schwerpunkte sind der öffentliche Bereich – allein vier Schulen werden derzeit von Rimpf und seinen Leuten gebaut –, der Wohnungsbau – die 200 Wohnungen auf der Eckernförder Hafenspitze tragen seine Handschrift – und der Freizeitbereich, zu dem auch Hotels zählen.

Auf vielen Gebieten muss Wissen und Können transferiert werden, sagt Stefan Rimpf im Gespräch mit der Zeitung: Das sei das beste Argument dafür, sich nicht zu sehr zu spezialisieren. Mit all der Erfahrung aus dem Gesundheitswesen etwa sei es gelungen, Hamburgs Heinrich-Hertz-Schule möglichst optimal auf die Kooperation mit einer Schule für Seh- und Hörbehinderte auszurichten. Die teils extremen Anforderungen an den Schulbau wurden so effektiv gemeistert, dass das Ganze heute ein Modellprojekt ist.

Trompeten müssen warten

70 bis 80 Stunden, schätzen Mitarbeiter und Familie, arbeitet Rimpf in der Woche. „Ich kann es mir nicht anders vorstellen“, sagt er als Erklärung, und dass er schon als junger Mensch immer unterwegs war für Dinge, an denen ihm lag, und so eingebunden war ins Crailsheimer Musik-Leben – bis hin zum Austausch mit den Partnerstädten oder dem Dienst als Paukenspieler und Begleiter der Majoretten – „dass gar nichts schiefgehen konnte“. Nur wer sich langweile, komme auf dumme Ideen. Weil er heute mehr denn je liebt, was er tut, stehen seine Trompeten in der Ecke. Nicht für immer, sagt er, aber noch ist ganz viel zu bauen.