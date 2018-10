Theater Starke Frauen prägen die Spielzeit 2019 der Kreuzgangspiele

Feuchtwangen / Heinz Meyer

Die Kreuzgangspiele widmen sich in der Spielzeit 2019 starken Frauengestalten. Darauf hat Intendant Johannes Kaetzler bei einem Pressetermin hingewiesen.

Premiere feiert die 71. Spielzeit am 6. Juni 2019 mit der „Geierwally“. Für den Intendanten ist die Geierwally von Wilhelmine von Hillern „ein großes Stück Volksliteratur“. Darin erkämpft die Titelfigur ihr Recht auf Selbstbestimmtheit gegen alle Widrigkeiten der Umwelt. Im Internet war man zufällig auf eine Theaterfassung des 1879 geschriebenen Stücks gestoßen, die die Grundlage für die Inszenierung bildet.

Das zweite Stück, die Kriminalkomödie „Acht Frauen“, gibt charmante Einblicke in die Abgründe von Familienzusammenhängen und ist gleichzeitig ein Plädoyer für Vertrauen und Verständnis. Das Stück des Franzosen Robert Thomas inszeniert der Wiener TV-Regisseur Matthias Steurer. Als Kinderstück wurde die unlängst im Nachlass von Otfried Preußler gefundene Erzählung „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ ausgewählt. Premiere ist hier schon am 12. Mai. Regie führt Lennart Mathiesen, der bereits 2017 mit seiner Inszenierung von „Tschick“ begeisterte.

2019 soll das aufwendig umgebaute Nixel-Garten-Areal erstmals wieder bespielt werden. Für die jüngsten Zuschauer ist hier das Stück „Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ zu erleben.

In den Theaterraum kehrt das Jugendstück „Kleider machen Leute“ zurück. Ferner präsentieren die Kreuzgangspiele in ihrer 71. Spielzeit ein umfangreiches Rahmenprogramm in den Reihen „Kreuzgangspiele extra“ und „Kreuzgangspiele klassik“.

Zum Jubiläum „1200 Jahre Feuchtwangen“ wird es statt des Theaterspaziergangs einen Szenenreigen zur Stadtgeschichte im Nixel-Garten geben. Auch ein großes Spiel zur Stadthistorie auf dem Marktplatz ist angekündigt. Neben weiteren Veranstaltungen soll das Konzert „Göttliche Musik“ in Kooperation mit der Konzertreihe „Kunstklang“ ein musikalischer Höhepunkt werden. In der vergangenen Sommerspielzeit erfreuten sich übrigens mehr als 44.000 Besucher an den Kreuzgangspielen.

Info Informationen zur Spielzeit 2019 und zu den Stücken findet man unter www.kreuzgangspiele.de. Auskünfte erteilt auch das Kulturbüro der Stadt, Telefon 0 98 52 / 9 04 44.