Die Crailsheimer Tanzschule Hiller überzeugt in Bayern und Baden-Württemberg.

Die Lateinformation der Tanzschule Hiller startete sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg in der jeweiligen Hobbyliga. Die Crailsheimer präsentierten die Choreografie „Cinemotion“ mit bekannten Hits aus Hollywood-Blockbustern. Mit Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso doble, Samba sowie rasantem Jive sollten die Wertungsrichter überzeugt werden. Bei den beiden baden-württembergischen Turnieren in Weissach und Ulm kam es jeweils zum „Aufeinandertreffen“ mit dem B-Team der TSG Backnang, in dem Trainerin Catharina Marquardt selbst als Tänzerin aktiv tanzt. Beide Teams feuerten sich an. Die Crailsheimer Tänzer schafften es so bereits beim Turnier in Weissach, den ersten Platz in ihrer Klasse zu ertanzen.

In Nürnberg folgte das erste Turnier in Bayern. Vor den strengen Augen der Wertungsrichter aus Regionalliga und Erster Liga Standard holte die Gruppe den zweiten Turniersieg in Folge. Für das nächste Turnier stand die längste Fahrt der Saison für die Hohenloher an. In Coburg traf man auf die starke Konkurrenz vom Gymnasium Herzogenaurach, die schon in der vergangenen Saison eine harte Nuss für die TS Hiller darstellte. Für die Crailsheimer reichte es diesmal für den dritten Platz.

Hoch motiviert und bestens vorbereitet trat man eine Woche später in Ulm an, was den zweiten Platz brachte. Unter dem Strich belegten die Crailsheimer in der Gesamtwertung der Hobbyliga Baden-Württemberg den zweiten Platz.

Den Abschluss der sechs intensiven Wochen bildete das Turnier in Bayreuth, wo die Gruppe um die Trainer Catharina Marquardt und Jürgen Heck noch einmal den zweiten Platz ertanzten, was den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Hobbyliga Bayern bedeutete.

