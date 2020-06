An einem heißen Sommertag wie heute wäre es schön, der Stadtstrand in der Jagstaue existierte nicht nur in den Köpfen der Crailsheimer Stadträte, sondern er wäre bereits angelegt. Doch die Crailsheimer müssen sich noch etwas gedulden: Wenn alles läuft wie geplant, wird das kleine Naherholungsgebiet inmitten der Stadt zum Sommer 2021 fertig sein.

für 420.000 Euro in vollem Umfang umzusetzen. Am Mittwoch entscheidet der Gemeinderat über das Projekt. Picknick in Crailsheim Lust auf Landesgartenschau wird größer Crailsheim In der Sitzung des Bau- und Sozialausschusses am Montag wurde die Umsetzung der fraktionsübergreifenden Idee ein Stück realer: Mehrheitlich stimmten die Ausschussmitglieder von AWV-, SPD- und Grünen-Fraktion – gegen die Stimmen der CDU – dem Antrag der Grünen-Fraktion zu, die Planung von Landschaftsarchitekt Andreas Walter (Büro Planwerkstatt aus Westhausen)umzusetzen. Am Mittwoch entscheidet der Gemeinderat über das Projekt.

Die Verwaltung hatte sich zuvor für eine kleine Variante ausgesprochen: Sie wollte das Gelände in der Jagstaue zwischen Modellbootsee und Jagst lediglich mit einer Grundausstattung versehen: einen Sandbereich am Jagstufer mit Sitzstufen anlegen, eine Aufstellfläche für ein Bistro und einen befestigten Sitzbereich an der Paradeisallee vorbereiten und die erforderlichen Anschlüsse legen. Rund 220.000 Euro wollte sie dafür ausgeben.

Crailsheimer Stadtverwaltung plädierte für kleinere Stadtstrand-Variante

Der künftige Kioskbetreiber sollte sich selbst um einen mobilen Bistrobau mit Mobiliar und gastronomischer Ausstattung kümmern und möglicherweise die restlichen Ausbauten übernehmen: eine Holzterrasse, Holzdecks und eine Multifunktionsfläche anlegen – mit Spielmöglichkeiten wie Slackline, Boule oder Wikinger-Schach.

„Im Vergleich zur Basisausstattung haben wir bei der zusätzlichen Ausbaustufe doppelte Herstellungskosten. Die Stadt will die zusätzlichen Investitionen nicht tätigen“, stellte Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler klar. „Vor allem wollen wir nicht erst bauen und hinterher findet sich kein Pächter.“ Ein zweistufiger Ausbau biete deutlich mehr Flexibiltät.

„Für die Bürger ist die große, attraktive Lösung deutlich attraktiver“, sagte Stadtrat Christian Hellenschmidt (Grüne) und sprach sich dafür aus, dass die Stadt die komplette Planung umsetzt, denn so sei sie „Herr des Verfahrens“. „Der Kiosk funktioniert nicht ohne große Holzterrasse“, mahnte auch Stadtrat Jörg Wüstner (AWV). Er sorgte sich eher darum, dass der Radweg die Strandfläche von der Spielfläche und dem Gastronomiebereich abtrenne.

Die CDU-Fraktion stellte sich hinter den Verwaltungsvorschlag eines zweistufigen Ausbaus, bei dem die Stadt nur die Basisausstattung finanziert. Als Grund nannte sie die hohen Kosten angesichts einer sich zuspitzenden Finanzlage. „Wir würden mitgehen, wenn wir einen Kiosk-Betreiber hätten“, sagte Harald Gronbach.