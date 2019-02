Tradition Stadtfeiertag lockt am Wochenende nach Kirchberg

Kirchberg / Oliver Färber

Zum zwölften Mal bietet am kommenden Wochenende der Kirchberger Stadtfeiertag mit einem großen Mittelaltermarkt ein besonderes Erlebnis. Jeweils am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr bieten rund 80 Händler aus ganz Deutschland ihre Waren an, 20 Handwerker präsentieren ihre Kunst direkt vor den Augen der Besucher. Highlight ist ein großes Ritterlager mit einem Feuerschwertkampf am Samstagabend um 19 Uhr. Rund 200 Teilnehmer hat das Jagdbogenturnier am Hofgarten. Wieder dabei: die Vieh- und Mostprämierung am Samstag auf dem Frankenplatz – und das Wettsägen dort um 14 Uhr.

Info Mehr auf www.kirchberg-jagst.de im Internet.