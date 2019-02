Tischtennis Spvgg Gröningen-Satteldorf mit überraschendem Sieg

Bietigheim-Bissingen / Paul Ziegler

Mit einem Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten, den TTC Bietigheim-Bissingen, melden sich die Herren der Spvgg Gröningen-Satteldorf zurück im Rennen um den Abstiegsrelegationsplatz in der Regionalliga Südwest.

Der TTC Bietigheim trat zu Hause ohne seine Nummer 3 an. Die Gäste zeigten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit den besseren Nerven an den Schnittstellen – Dreierdoppel im Fünften, Manuel Mangold im Fünften gegen Pekka Pelz und Heiko Bärwald gegen Oliver Herbrik –, dass sie ihre wenigen Chancen nutzen wollten.

„Schon beim Auftritt bei der TSG Kaiserslautern sahen wir ganz gut aus und jetzt kamen die ersatzgeschwächten Bietigheimer gerade recht, um noch mal die Zähne zu zeigen“, so der Abschlusskommentar von Mannschaftsführer Gabriel Stephan nach dem gelungenen Auftritt.

Schon der Doppelstart endete mit einem Big Point für die Gäste. Sandell/Pelz ließen nur einen Satzgewinn für Bärwald/Hellenschmidt zu. Souverän trat das neu formierte Einserdoppel der ­Satteldorfer, Stephan/Mangold gegen Rütter/Rath, auf (3:0). Dann ein heiß umkämpftes Dreierdoppelduell: Tran/Kouril behielten im Fünften mit 16:14 die Oberhand gegen Herbrik/Engelhardt.

Die Spitze trumpft auf

Gegenüber dem Vorrundenspiel drehte die Satteldorfer Spitze diesmal den Spieß um. Gabriel Stephan konnte Pekka Pelz mit ungewohnt gelungenem Topspin knapp in vier Sätzen niederhalten. Hauchdünn glückte Stephans Revanche gegen Mats Sandell beim 3:1-Sieg mit viermal 13:11. Sandell zockte Manuel Mangold dafür mit gelungenem Tempowechsel 3:0 ab. Im Duell der Zweier spielte Mangold zunächst groß auf – jeder Schuss ein Treffer. Dann kam es durch höhere Fehlerquote zum Satzausgleich durch Pelz. Bei einem offenen Schlagabtausch im Fünften konnte Mangold den zweiten Big Point für seine Farben einfahren.

Auch in der Mitte ging der Fünfsatzkrimi an die Gäste. Heiko Bärwald hatte gegen Oliver Herbrik mit erheblichen Rückschlagproblemen zu kämpfen, am Ende hatte er aber doch die Nase vorn. Bärwalds gewohnt sicheres Topspin-Spiel ließ Nick Rütter verzweifeln und brachte ihm seinen zweiten Tagessieg. Gegen Herbrik und Rütter zog sich Tobias Tran eher unglücklich aus der Affäre, in den entscheidenden Phasen waren die beiden Bietigheimer einfach cleverer.

Dem hinteren Paarkreuz war dann der Matchpoint vorbehalten. An Michael Engelhardt bissen sich Moritz Kouril (2:3) und Christian Hellenschmidt (1:3) die Zähne aus. Levin Rath musste nun Punktelieferant werden. Zunächst blieb Moritz Kouril mit konsequentem Angriff mit 3:1 Sieger. Nach einer 2:0-Führung machte es Christian Hellenschmidt dann noch mal spannend und erlöste die mitfiebernden Kameraden mit einem 12:10 im Vierten zum entscheidenden 9:6. Mit diesem nicht erwarteten Erfolg schließen die Satteldorfer punktgleich zum TTC Wehrden auf, bei dem am Sonntag im direkten Vergleich vielleicht schon der Absteiger bestimmt wird.