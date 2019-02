Crailsheim Theater: „Rapunzelkrimi“ verzaubert die Zuschauer

Crailsheim / Hans-Peter König

Das Kleine Theater Bad Godesberg führt in Anlehnung an das grimmsche Märchen das Kriminalstück „Rapunzelgrab“ in Crailsheim auf.

Wer hat die mit einer blonden Rapunzelzöpfe-Perücke ausgestattete Schöne ins Jenseits befördert? Diese Frage beschäftigte Schauspieler und Zuschauer des Kriminalstücks „Rapunzelgrab“, das am Samstagabend in der Ingersheimer Festhalle aufgeführt wurde. Das Kleine Theater Bad Godesberg brachte, auf Einladung der Theatergemeinde Crailsheim, Judith Merchants Krimi auf die Bühne.

Inhaltlich ging es viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Keine Hexe und kein Königssohn spielten eine Rolle, sondern Menschen der Gegenwart, die auf der einen Seite einem Kreis von Schreibern und sich für Literatur begeisternden Menschen und andererseits der ermittelnden Exekutive angehörten. Um unterschiedliche, auch auf unterschiedlichem Niveau und in unterschiedlichen Genres Schrei-

bende drehte sich das Spiel um Erfolg und Niederlage, hohe und niedrige Buchauflagen, Selbstbestätigung, Eitelkeit, Neid und Eifersucht.

Klischeehafte Aussagen

Da hat zunächst die Literaturkreisvorsitzende Ruth Grosche, temperamentvoll gespielt von Kerstin Baldauf, den Bestsellerautor Niklas Schreck, verkörpert durch den viele Facetten auslotenden Gerhard Fehn, zu einer Lesung seines Romans „Rapunzelmord“ eingeladen. Nach ihrer Aussage passen gerade mal sechzig Menschen in den Vorleseraum. Dass der Autor bei seiner polizeilichen Aussage von mehr als hundert Menschen spricht, ist eine für ihn typische Aussage.

Das Spiel um Schein und Sein beginnt schon gegen Anfang, als der Autor seine Lesung beginnt und das Licht voll angeht und er sich an das Theaterpublikum wendet. Weitere wirksame Effekte sind zumeist kurze Szenen, die ein Thema nur schlaglichtartig anreißen.

Ausblick zum Hexenturm

Die Bühnenausstattung tut ein Übriges. Der Hintergrund besteht aus schwarzen, symmetrischen Aufstellern. Stets wechselnde Gegenstände spiegeln die jeweilige Situation wider: ein Fenster mit Ausblick zum Hexenturm, unterschiedliche Bilder in unterschiedlichen Zimmern. Mal ist der Zuschauer bei der Lesung, mal im Zimmer von Edith Herzberger, der Großmutter des Kommissars.

Sie will ihm helfen, und ihre Suche nach dem Rapunzelsyndrom bringt Komisches ins Spiel. „Kannst du denn googeln?“, fragt sie Kommissar Jan Seidel, den Nikolas Knauf verkörpert. „Stell dir vor, es gibt eine Erfindung, die nennt man Bücher“, erwidert seine Oma augenzwinkernd.

In raschem Wechsel geht es zu der exzentrischen Schriftstellerin Nessi Zobel, die Katharina Felschen frisch und frech spielt, und zu Benedikt Völler, ebenfalls Schriftsteller und Freund der Toten, den Alexander Hanfland ebenso köstlich verkörpert. Die Welten wechseln: Herrschte eben noch das Dunkel vor, lebt die Schreiberin in einer bunten, psychedelisch anmutenden Hippie-­Welt. Ihr T-Shirt ziert einen großen Totenkopf mit Augen in Herzform. „Love“ ist groß zu lesen. Dass sie dem Kommissar später amouröse Avancen macht, passt dazu.

Star-Wars-Figuren

Man könne zu Literatur sehr unterschiedliche Meinungen haben, erklärt der andere Schriftsteller, der in einer anderen Fantasy-Welt zu Hause ist. Star-Wars-Figuren liegen herum, der „Schreibtisch-Proletarier“, wie er sich selbst nennt, trainiert mit nacktem Oberkörper einen Schwerteinsatz, ehe sich ihm der Kommissar und seine Kollegin mit gezogenen Pistolen entgegenstellen.

Verfolgungsjagden wie im Filmkrimi kann es ja im Theater nicht geben. Aber es gab allerhand Streitereien und ein Rätselraten um die drei Verdächtigen. Aber durch die bildlich unterschiedliche Farbigkeit und gegen Schluss zunehmende tatsächliche Auseinandersetzungen – Körperkraft gegen Schwert, Einsatz von Pistolen – kam ein Schwung ins Spiel, der durch eine beabsichtigte Übertreibung und slapstickhaft-ironische Elemente unterhaltsam war. Der Täter wird nicht verraten – man kann es ja nachlesen.

