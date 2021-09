In der Fußball-Bezirksliga steht an diesem Wochenende ein Doppelspieltag an. Zum Auftakt des spielintensiven Wochenendes treffen heute um 18.30 Uhr mit der SGM VfR Altenmünster /ESV Crailsheim und den Sportfreunden Leukershausen-Mariäkappel zwei Teams aus dem HT-Land aufeinander.